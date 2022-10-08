https://ria.ru/20221008/arkhivy-1822408038.html

ФСБ рассекретила документы о помощи гитлеровцев польским боевикам

ФСБ рассекретила документы о помощи гитлеровцев польским боевикам - РИА Новости, 08.10.2022

ФСБ рассекретила документы о помощи гитлеровцев польским боевикам

Боевики польской "Армии крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, в годы Великой Отечественной войны в своей борьбе против СССР сотрудничали РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T07:28

2022-10-08T07:28

2022-10-08T07:44

польша

ссср

великобритания

великая отечественная война (1941-1945)

германия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Боевики польской "Армии крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, в годы Великой Отечественной войны в своей борьбе против СССР сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха и получали от гитлеровцев эшелоны вооружений и амуниции - об этом рассказывается в новых архивных документах, рассекреченных ФСБ России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди этих документов - докладная записка наркомов внутренних дел и госбезопасности Белорусской ССР Сергея Бельченко и Лаврентия Цанавы о ходе ликвидации польских подпольных организаций, составленная 30 ноября 1944 года на имя руководителя Советской Белоруссии Пантелеймона Пономаренко.В записке речь шла о подпольных вооруженных отрядах, управлявшихся из британской столицы и объединившихся в так называемую "Армию крайову". АК в годы войны вела активную борьбу против Красной армии, намереваясь вооруженным путем оторвать от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить "великопольское государство". В составе "Армии крайовой" были диверсионно-террористические и разведывательные структуры.Убийство героя"В период временной оккупации немцами территории БССР существовала белопольская банда, возглавляемая главарем под кличкой Варта, последняя субсидировалась польским эмигрантским правительством в Лондоне и получала непосредственные указания, направленные против советских партизан, действующих в тылу противника, одновременно банда была тесно связана с немецкими разведорганами", - сообщали наркомы.В записке приводились примеры преступлений, совершенных бандой Варты.Так, 28 августа 1944 года в районе деревни Барашино Вороновского района "аковцы" убили командира 91-го отдельного понтонно-мостового батальона Героя Советского Союза майора Александра Канарчика. За месяц до гибели Канарчик удостоился этого звания за организацию переправы советских войск через реку Днепр. Но приехать в Москву на вручение золотой звезды Героя ему было не суждено. Вместе с Канарчиком от рук польских боевиков погибли еще шесть советских военных.Спустя сутки в Меховском сельсовете Лидского района боевики убили директора Райпотребсоюза Минькевича, директора Маслопрома Мусаткина, работника Нархозучета Карповича, налогового агента Далласа и других, сообщалось в записке.На территории Барановичской области боевики Варты взорвали четыре моста и водокачку. Кроме того, миной был подорван воинский эшелон.Одним из активно бесчинствовавших польских националистических подпольных формирований был 4-й батальон "Армии крайовой" под командованием Чеслава Зайончковского по кличке Рагнер (Рагнар)."В период немецкой оккупации Рагнер со своим отрядом действовал на территории Барановичской области против советских партизан и находился в непосредственной связи с немецкими карательными органами. Из показаний арестованных участников этого формирования устанавливается, что Рагнер являлся немецким ставленником и выполнял их задания", - говорилось в документе.Затем отряд Рагнера вошел в состав "Армии крайовой" "и по ее заданию проводит самые активные действия по совершению диверсионных и террористических актов", отмечалось в записке.В результате действий советских органов госбезопасности было поймано и арестовано свыше 80 участников отряда Рагнера. "При ликвидации формирования захвачены документы штаба, подтверждающие шпионскую и диверсионную деятельность формирования, среди которых имеются донесения Рагнера вышестоящим органам руководства АК", - указывалось в записке.Боеприпасы от гитлеровцевО связях "аковцев" с гитлеровцами начальник управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Павел Зеленин докладывал 17 сентября 1944 года в спецсообщении руководителю СМЕРШа Виктору Абакумову, командующему войсками фронта генералу армии Ивану Черняховскому и члену Военного Совета фронта Василию Макарову."Из имеющихся у нас материалов усматривается, что с 1943 года польские легионы проводили свою работу по борьбе с советскими партизанами легально и в контакте с немцами. Немцы оказывали легионам полное содействие, снабжая их оружием и амуницией", - писал Зеленин.Он приводил слова командира разведки отряда особого назначения НКГБ БССР "Боевой" Павла Заботина, завербовавшего польского боевика-подпольщика под псевдонимом Теодор, исполнявшего обязанности начальника разведки сектора "А" в городе Вильно (ныне Вильнюс)."Теодор … сообщил, что для борьбы с советскими партизанами польская военная организация в Вильно получила от немцев три эшелона с вооружением и амуницией", - показывал Заботин.Гитлеровцы обеспечивали боеприпасами отряд Рагнера, сообщал Зеленин со ссылкой на показания сдавшегося Красной армии бывшего участника отряда Тамаша Петраковского."Батальон Рагнера боеприпасами снабжался от немцев. Руководители батальона имели постоянные встречи с офицерами СД, последняя такая встреча состоялась 6 июля с.г. в местечке Белица", - вспоминал Петраковский.По данным историков, руководство "Армии крайовой" начало сотрудничество с нацистами еще зимой 1943 года. Гитлеровцы поставляли "Армии крайовой" оружие и боеприпасы, взамен АК снабжала их разведывательными данными о советских войсках и нападала на подразделения Красной армии.В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Красная армия оказала огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.

https://ria.ru/20220422/karateli-1784900413.html

https://ria.ru/20220419/fsb-1784266760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/natsisty-1757681495.html

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польша, ссср, великобритания, великая отечественная война (1941-1945), германия