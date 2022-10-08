https://ria.ru/20221008/arkhivy-1822408038.html
ФСБ рассекретила документы о помощи гитлеровцев польским боевикам
ФСБ рассекретила документы о помощи гитлеровцев польским боевикам - РИА Новости, 08.10.2022
ФСБ рассекретила документы о помощи гитлеровцев польским боевикам
Боевики польской "Армии крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, в годы Великой Отечественной войны в своей борьбе против СССР сотрудничали РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:28
2022-10-08T07:28
2022-10-08T07:44
польша
ссср
великобритания
великая отечественная война (1941-1945)
германия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Боевики польской "Армии крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, в годы Великой Отечественной войны в своей борьбе против СССР сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха и получали от гитлеровцев эшелоны вооружений и амуниции - об этом рассказывается в новых архивных документах, рассекреченных ФСБ России, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди этих документов - докладная записка наркомов внутренних дел и госбезопасности Белорусской ССР Сергея Бельченко и Лаврентия Цанавы о ходе ликвидации польских подпольных организаций, составленная 30 ноября 1944 года на имя руководителя Советской Белоруссии Пантелеймона Пономаренко.В записке речь шла о подпольных вооруженных отрядах, управлявшихся из британской столицы и объединившихся в так называемую "Армию крайову". АК в годы войны вела активную борьбу против Красной армии, намереваясь вооруженным путем оторвать от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить "великопольское государство". В составе "Армии крайовой" были диверсионно-террористические и разведывательные структуры.Убийство героя"В период временной оккупации немцами территории БССР существовала белопольская банда, возглавляемая главарем под кличкой Варта, последняя субсидировалась польским эмигрантским правительством в Лондоне и получала непосредственные указания, направленные против советских партизан, действующих в тылу противника, одновременно банда была тесно связана с немецкими разведорганами", - сообщали наркомы.В записке приводились примеры преступлений, совершенных бандой Варты.Так, 28 августа 1944 года в районе деревни Барашино Вороновского района "аковцы" убили командира 91-го отдельного понтонно-мостового батальона Героя Советского Союза майора Александра Канарчика. За месяц до гибели Канарчик удостоился этого звания за организацию переправы советских войск через реку Днепр. Но приехать в Москву на вручение золотой звезды Героя ему было не суждено. Вместе с Канарчиком от рук польских боевиков погибли еще шесть советских военных.Спустя сутки в Меховском сельсовете Лидского района боевики убили директора Райпотребсоюза Минькевича, директора Маслопрома Мусаткина, работника Нархозучета Карповича, налогового агента Далласа и других, сообщалось в записке.На территории Барановичской области боевики Варты взорвали четыре моста и водокачку. Кроме того, миной был подорван воинский эшелон.Одним из активно бесчинствовавших польских националистических подпольных формирований был 4-й батальон "Армии крайовой" под командованием Чеслава Зайончковского по кличке Рагнер (Рагнар)."В период немецкой оккупации Рагнер со своим отрядом действовал на территории Барановичской области против советских партизан и находился в непосредственной связи с немецкими карательными органами. Из показаний арестованных участников этого формирования устанавливается, что Рагнер являлся немецким ставленником и выполнял их задания", - говорилось в документе.Затем отряд Рагнера вошел в состав "Армии крайовой" "и по ее заданию проводит самые активные действия по совершению диверсионных и террористических актов", отмечалось в записке.В результате действий советских органов госбезопасности было поймано и арестовано свыше 80 участников отряда Рагнера. "При ликвидации формирования захвачены документы штаба, подтверждающие шпионскую и диверсионную деятельность формирования, среди которых имеются донесения Рагнера вышестоящим органам руководства АК", - указывалось в записке.Боеприпасы от гитлеровцевО связях "аковцев" с гитлеровцами начальник управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Павел Зеленин докладывал 17 сентября 1944 года в спецсообщении руководителю СМЕРШа Виктору Абакумову, командующему войсками фронта генералу армии Ивану Черняховскому и члену Военного Совета фронта Василию Макарову."Из имеющихся у нас материалов усматривается, что с 1943 года польские легионы проводили свою работу по борьбе с советскими партизанами легально и в контакте с немцами. Немцы оказывали легионам полное содействие, снабжая их оружием и амуницией", - писал Зеленин.Он приводил слова командира разведки отряда особого назначения НКГБ БССР "Боевой" Павла Заботина, завербовавшего польского боевика-подпольщика под псевдонимом Теодор, исполнявшего обязанности начальника разведки сектора "А" в городе Вильно (ныне Вильнюс)."Теодор … сообщил, что для борьбы с советскими партизанами польская военная организация в Вильно получила от немцев три эшелона с вооружением и амуницией", - показывал Заботин.Гитлеровцы обеспечивали боеприпасами отряд Рагнера, сообщал Зеленин со ссылкой на показания сдавшегося Красной армии бывшего участника отряда Тамаша Петраковского."Батальон Рагнера боеприпасами снабжался от немцев. Руководители батальона имели постоянные встречи с офицерами СД, последняя такая встреча состоялась 6 июля с.г. в местечке Белица", - вспоминал Петраковский.По данным историков, руководство "Армии крайовой" начало сотрудничество с нацистами еще зимой 1943 года. Гитлеровцы поставляли "Армии крайовой" оружие и боеприпасы, взамен АК снабжала их разведывательными данными о советских войсках и нападала на подразделения Красной армии.В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Красная армия оказала огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.
https://ria.ru/20220422/karateli-1784900413.html
https://ria.ru/20220419/fsb-1784266760.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/natsisty-1757681495.html
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польша, ссср, великобритания, великая отечественная война (1941-1945), германия
Польша, СССР, Великобритания, Великая Отечественная война (1941-1945), Германия
07:28 08.10.2022 (обновлено: 07:44 08.10.2022)
ФСБ рассекретила документы о помощи гитлеровцев польским боевикам
ФСБ рассекретила документы о помощи гитлеровцев польским боевикам "Армии крайовой"
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Боевики польской "Армии крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, в годы Великой Отечественной войны в своей борьбе против СССР сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха и получали от гитлеровцев эшелоны вооружений и амуниции - об этом рассказывается в новых архивных документах, рассекреченных ФСБ России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среди этих документов - докладная записка наркомов внутренних дел и госбезопасности Белорусской ССР Сергея Бельченко и Лаврентия Цанавы о ходе ликвидации польских подпольных организаций, составленная 30 ноября 1944 года на имя руководителя Советской Белоруссии Пантелеймона Пономаренко.
В записке речь шла о подпольных вооруженных отрядах, управлявшихся из британской столицы и объединившихся в так называемую "Армию крайову". АК в годы войны вела активную борьбу против Красной армии
, намереваясь вооруженным путем оторвать от СССР
Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить "великопольское государство". В составе "Армии крайовой" были диверсионно-террористические и разведывательные структуры.
"В период временной оккупации немцами территории БССР существовала белопольская банда, возглавляемая главарем под кличкой Варта, последняя субсидировалась польским эмигрантским правительством в Лондоне и получала непосредственные указания, направленные против советских партизан, действующих в тылу противника, одновременно банда была тесно связана с немецкими разведорганами", - сообщали наркомы.
В записке приводились примеры преступлений, совершенных бандой Варты.
Так, 28 августа 1944 года в районе деревни Барашино Вороновского района "аковцы" убили командира 91-го отдельного понтонно-мостового батальона Героя Советского Союза майора Александра Канарчика. За месяц до гибели Канарчик удостоился этого звания за организацию переправы советских войск через реку Днепр. Но приехать в Москву
на вручение золотой звезды Героя ему было не суждено. Вместе с Канарчиком от рук польских боевиков погибли еще шесть советских военных.
Спустя сутки в Меховском сельсовете Лидского района боевики убили директора Райпотребсоюза Минькевича, директора Маслопрома Мусаткина, работника Нархозучета Карповича, налогового агента Далласа и других, сообщалось в записке.
На территории Барановичской области боевики Варты взорвали четыре моста и водокачку. Кроме того, миной был подорван воинский эшелон.
Одним из активно бесчинствовавших польских националистических подпольных формирований был 4-й батальон "Армии крайовой" под командованием Чеслава Зайончковского по кличке Рагнер (Рагнар).
"В период немецкой оккупации Рагнер со своим отрядом действовал на территории Барановичской области против советских партизан и находился в непосредственной связи с немецкими карательными органами. Из показаний арестованных участников этого формирования устанавливается, что Рагнер являлся немецким ставленником и выполнял их задания", - говорилось в документе.
Затем отряд Рагнера вошел в состав "Армии крайовой" "и по ее заданию проводит самые активные действия по совершению диверсионных и террористических актов", отмечалось в записке.
В результате действий советских органов госбезопасности было поймано и арестовано свыше 80 участников отряда Рагнера. "При ликвидации формирования захвачены документы штаба, подтверждающие шпионскую и диверсионную деятельность формирования, среди которых имеются донесения Рагнера вышестоящим органам руководства АК", - указывалось в записке.
Боеприпасы от гитлеровцев
О связях "аковцев" с гитлеровцами начальник управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Павел Зеленин докладывал 17 сентября 1944 года в спецсообщении руководителю СМЕРШа Виктору Абакумову, командующему войсками фронта генералу армии Ивану Черняховскому и члену Военного Совета фронта Василию Макарову.
"Из имеющихся у нас материалов усматривается, что с 1943 года польские легионы проводили свою работу по борьбе с советскими партизанами легально и в контакте с немцами. Немцы оказывали легионам полное содействие, снабжая их оружием и амуницией", - писал Зеленин.
Он приводил слова командира разведки отряда особого назначения НКГБ БССР "Боевой" Павла Заботина, завербовавшего польского боевика-подпольщика под псевдонимом Теодор, исполнявшего обязанности начальника разведки сектора "А" в городе Вильно (ныне Вильнюс).
"Теодор … сообщил, что для борьбы с советскими партизанами польская военная организация в Вильно получила от немцев три эшелона с вооружением и амуницией", - показывал Заботин.
Гитлеровцы обеспечивали боеприпасами отряд Рагнера, сообщал Зеленин со ссылкой на показания сдавшегося Красной армии бывшего участника отряда Тамаша Петраковского.
"Батальон Рагнера боеприпасами снабжался от немцев. Руководители батальона имели постоянные встречи с офицерами СД, последняя такая встреча состоялась 6 июля с.г. в местечке Белица", - вспоминал Петраковский.
По данным историков, руководство "Армии крайовой" начало сотрудничество с нацистами еще зимой 1943 года. Гитлеровцы поставляли "Армии крайовой" оружие и боеприпасы, взамен АК снабжала их разведывательными данными о советских войсках и нападала на подразделения Красной армии.
В ходе освобождения Польши
от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Красная армия оказала огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве
были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.