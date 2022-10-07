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Президент Киргизии не поедет на саммит СНГ в Петербурге - РИА Новости, 07.10.2022
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Президент Киргизии не поедет на саммит СНГ в Петербурге
Президент Киргизии не поедет на саммит СНГ в Петербурге - РИА Новости, 07.10.2022
Президент Киргизии не поедет на саммит СНГ в Петербурге
Президент Киргизии Садыр Жапаров не поедет на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург из-за насыщенного рабочего графика, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T06:51
2022-10-07T16:02
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
санкт-петербург
россия
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БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров не поедет на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург из-за насыщенного рабочего графика, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.По словам Султанбаева, для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от киргизской стороны направлен государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021-м — и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в Северную столицу перед Новым годом, 28 декабря.
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садыр жапаров, владимир путин, киргизия, санкт-петербург, россия, снг
Садыр Жапаров, Владимир Путин, Киргизия, Санкт-Петербург, Россия, СНГ
06:51 07.10.2022 (обновлено: 16:02 07.10.2022)
 
Президент Киргизии не поедет на саммит СНГ в Петербурге

Президент Киргизии Садыр Жапаров не посетит неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 7 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров не поедет на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург из-за насыщенного рабочего графика, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Ввиду рабочего графика президент Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге", — заявил пресс-секретарь.

По словам Султанбаева, для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от киргизской стороны направлен государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.
Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021-м — и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в Северную столицу перед Новым годом, 28 декабря.
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Садыр ЖапаровВладимир ПутинКиргизияСанкт-ПетербургРоссияСНГ
 
 
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