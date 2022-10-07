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Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД - РИА Новости, 07.10.2022
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД
Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию "грязной" ядерной бомбой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:40
2022-10-07T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию "грязной" ядерной бомбой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "не просто безответственное, а экстремистское поведение" Киева с обстрелами Запорожской атомной электростанции подтверждает, что именно украинские власти занимаются ядерным шантажом."Ведь идеология была именно эта - сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как "грязную" ядерную бомбу", - сказала она в эфире Первого канала, говоря об обстрелах Киевом ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС."Грязная" бомба – гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, и за счет ударной волны радиоактивные вещества распыляются вокруг. Такое оружие, использование которого считается разновидностью ядерного терроризма, никогда не применялось в реальных условиях.
https://ria.ru/20221006/zaes-1822061469.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/magate-1822164816.html
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в мире, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:40 07.10.2022 (обновлено: 13:32 07.10.2022)
 
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД

Захарова заявила, что Украина обстрелами пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию "грязной" ядерной бомбой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "не просто безответственное, а экстремистское поведение" Киева с обстрелами Запорожской атомной электростанции подтверждает, что именно украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 18:59
МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС
"Ведь идеология была именно эта - сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как "грязную" ядерную бомбу", - сказала она в эфире Первого канала, говоря об обстрелах Киевом ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
"Грязная" бомба – гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, и за счет ударной волны радиоактивные вещества распыляются вокруг. Такое оружие, использование которого считается разновидностью ядерного терроризма, никогда не применялось в реальных условиях.
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 11:15В мире
Власти Запорожья сообщили об ожидаемом прибытии новой группы МАГАТЭ на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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