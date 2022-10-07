https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД

Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД - РИА Новости, 07.10.2022

Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД

Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию "грязной" ядерной бомбой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:40

2022-10-07T12:40

2022-10-07T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию "грязной" ядерной бомбой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "не просто безответственное, а экстремистское поведение" Киева с обстрелами Запорожской атомной электростанции подтверждает, что именно украинские власти занимаются ядерным шантажом."Ведь идеология была именно эта - сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как "грязную" ядерную бомбу", - сказала она в эфире Первого канала, говоря об обстрелах Киевом ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС."Грязная" бомба – гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, и за счет ударной волны радиоактивные вещества распыляются вокруг. Такое оружие, использование которого считается разновидностью ядерного терроризма, никогда не применялось в реальных условиях.

https://ria.ru/20221006/zaes-1822061469.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/magate-1822164816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)