12:40 07.10.2022 (обновлено: 13:32 07.10.2022)
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД
Захарова заявила, что Украина обстрелами пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию "грязной" ядерной бомбой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "не просто безответственное, а экстремистское поведение" Киева с обстрелами Запорожской атомной электростанции подтверждает, что именно украинские власти занимаются ядерным шантажом.
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"Ведь идеология была именно эта - сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как "грязную" ядерную бомбу", - сказала она в эфире Первого канала, говоря об обстрелах Киевом ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
"Грязная" бомба – гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, и за счет ударной волны радиоактивные вещества распыляются вокруг. Такое оружие, использование которого считается разновидностью ядерного терроризма, никогда не применялось в реальных условиях.