https://ria.ru/20221007/zaes-1822121701.html
Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома"
Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома" - РИА Новости, 07.10.2022
Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома"
Сотрудники Запорожской АЭС, их семьи и жители Энергодара поддержали и с надеждой восприняли заявление о переходе станции под юрисдикцию "Росатома", а значит... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T04:22
2022-10-07T04:22
2022-10-07T04:23
владимир путин
рафаэль гросси
россия
энергодар
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 окт - РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС, их семьи и жители Энергодара поддержали и с надеждой восприняли заявление о переходе станции под юрисдикцию "Росатома", а значит России, заявил РИА Новости глава администрации Энергодара Александр Волга.Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября."Ввиду последних новостей по поводу передачи ЗАЭС под ведомство "Росатома". Естественно, политическая ситуация, в первую очередь со стороны сотрудников станции, а также членов их семей, проживающих на территории города, резко начала меняться в положительную сторону: все прекрасно понимают, что их будущее связано с Российской Федерацией", - сказал Александр Волга.По словам главы администрации, жители города находятся в приподнятом настроении."Причина одна... Мы в Российской Федерации", - сказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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владимир путин, рафаэль гросси, россия, энергодар, запорожская аэс
Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС
04:22 07.10.2022 (обновлено: 04:23 07.10.2022)
Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома"
Глава Энергодара Волга: сотрудники воодушевлены переходом ЗАЭС под юрисдикцию "Росатома"
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 окт - РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС, их семьи и жители Энергодара поддержали и с надеждой восприняли заявление о переходе станции под юрисдикцию "Росатома", а значит России, заявил РИА Новости глава администрации Энергодара Александр Волга.
Президент РФ Владимир Путин
поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
"Ввиду последних новостей по поводу передачи ЗАЭС под ведомство "Росатома". Естественно, политическая ситуация, в первую очередь со стороны сотрудников станции, а также членов их семей, проживающих на территории города, резко начала меняться в положительную сторону: все прекрасно понимают, что их будущее связано с Российской Федерацией", - сказал Александр Волга.
По словам главы администрации, жители города находятся в приподнятом настроении.
"Причина одна... Мы в Российской Федерации", - сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ
во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси
. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.