https://ria.ru/20221007/zaes-1822119085.html
Власти Энергодара исключили возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
Власти Энергодара исключили возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2022
Власти Энергодара исключили возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:27
2022-10-07T03:27
2022-10-07T04:02
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
энергодар
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 7 окт - РИА Новости. Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию, заявил РИА Новости глава города Александр Волга.Любые наступательные действия, как пояснил Волга, осложнены наличием водной преграды — Днепра."Те боевые части, которые располагаются на охране самого города и ЗАЭС, всегда находятся в боевом состоянии, ведут наблюдение, и, естественно, мы прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах атака или наступление практически сводится к нулю", - подчеркнул Волга.По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожья, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.В четверг в Минобороны сообщили, что российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье.
https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html
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евгений балицкий, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Энергодар, Запорожская АЭС
03:27 07.10.2022 (обновлено: 04:02 07.10.2022)
Власти Энергодара исключили возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
Глава Энергодара Волга исключил возможность прорыва украинских боевиков к Запорожской АЭС
ЭНЕРГОДАР, 7 окт - РИА Новости. Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию, заявил РИА Новости глава города Александр Волга.
"По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодар в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная", - сказал он.
Любые наступательные действия, как пояснил Волга, осложнены наличием водной преграды — Днепра.
"Те боевые части, которые располагаются на охране самого города и ЗАЭС, всегда находятся в боевом состоянии, ведут наблюдение, и, естественно, мы прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах атака или наступление практически сводится к нулю", - подчеркнул Волга.
По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожья
, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий
.
В четверг в Минобороны сообщили, что российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях.
На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье
.