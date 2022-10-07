https://ria.ru/20221007/zaes-1822119085.html

Власти Энергодара исключили возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС

Власти Энергодара исключили возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2022

Власти Энергодара исключили возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС

Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T03:27

2022-10-07T03:27

2022-10-07T04:02

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

энергодар

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР, 7 окт - РИА Новости. Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию, заявил РИА Новости глава города Александр Волга.Любые наступательные действия, как пояснил Волга, осложнены наличием водной преграды — Днепра."Те боевые части, которые располагаются на охране самого города и ЗАЭС, всегда находятся в боевом состоянии, ведут наблюдение, и, естественно, мы прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах атака или наступление практически сводится к нулю", - подчеркнул Волга.По последним данным, украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожья, бьют по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.В четверг в Минобороны сообщили, что российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях.На сегодняшний день освобождено около 75% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр – город Запорожье.

https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html

энергодар

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евгений балицкий, энергодар, запорожская аэс