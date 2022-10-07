https://ria.ru/20221007/zaes-1822118536.html

Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС

Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2022

Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС

Представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, в первую очередь обсуждается вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, сообщил... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T03:04

2022-10-07T03:04

2022-10-07T04:03

энергодар

магатэ

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЭНЕРГОДАР, 7 окт – РИА Новости. Представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, в первую очередь обсуждается вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Александр Волга."Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь", - сказал Волга.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221006/zaes-1822061469.html

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энергодар, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"