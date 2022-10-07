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Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/zaes-1822118536.html
Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС
Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2022
Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС
Представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, в первую очередь обсуждается вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, сообщил... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:04
2022-10-07T04:03
энергодар
магатэ
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЭНЕРГОДАР, 7 окт – РИА Новости. Представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, в первую очередь обсуждается вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Александр Волга."Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь", - сказал Волга.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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энергодар, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Энергодар, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
03:04 07.10.2022 (обновлено: 04:03 07.10.2022)
 
Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС

Глава Энергодара Волга: администрация города обсудила безопасность на ЗАЭС с МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТерритория Запорожской атомной электростанции
Территория Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 7 окт – РИА Новости. Представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, в первую очередь обсуждается вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь", - сказал Волга.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 18:59
МАГАТЭ увеличит число постоянных экспертов на Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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