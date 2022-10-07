03:04 07.10.2022 (обновлено: 04:03 07.10.2022)
Представители МАГАТЭ контактируют с властями Энергодара по ситуации на ЗАЭС
Глава Энергодара Волга: администрация города обсудила безопасность на ЗАЭС с МАГАТЭ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТерритория Запорожской атомной электростанции
Территория Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 7 окт – РИА Новости. Представители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, в первую очередь обсуждается вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Контакт с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на территории станции, есть. Мы обсуждаем исключительно рабочие вопросы, связанные с безопасностью и эксплуатацией Запорожской атомной станции, а также непосредственно с самой работой администрации по обеспечению жизнедеятельности города и безопасности жителей, которые проживают непосредственно здесь", - сказал Волга.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.