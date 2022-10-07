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В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным - РИА Новости, 07.10.2022
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В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным
В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным - РИА Новости, 07.10.2022
В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:35
2022-10-07T19:35
в мире
карин жан-пьер
джо байден
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России.Президент США Джо Байден накануне сказал "посмотрим", когда его спросили, возможна ли встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита G20.
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в мире, карин жан-пьер, джо байден, владимир путин, россия, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США
19:35 07.10.2022
 
В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным

В Белом доме заявили, что им нечего анонсировать по поводу встречи Байдена с Путиным

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России.
"Мне нечего вам проанонсировать", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
Президент США Джо Байден накануне сказал "посмотрим", когда его спросили, возможна ли встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита G20.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В миреКарин Жан-ПьерДжо БайденВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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