https://ria.ru/20221007/vstrecha-1822358243.html

В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным

В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным - РИА Новости, 07.10.2022

В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:35

2022-10-07T19:35

2022-10-07T19:35

в мире

карин жан-пьер

джо байден

владимир путин

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России.Президент США Джо Байден накануне сказал "посмотрим", когда его спросили, возможна ли встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита G20.

https://ria.ru/20221007/ugroza-1822212750.html

россия

сша

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в мире, карин жан-пьер, джо байден, владимир путин, россия, сша