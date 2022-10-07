https://ria.ru/20221007/vstrecha-1822358243.html
В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным
В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным - РИА Новости, 07.10.2022
В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:35
2022-10-07T19:35
2022-10-07T19:35
в мире
карин жан-пьер
джо байден
владимир путин
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего анонсировать по поводу возможности встречи президентов США и России.Президент США Джо Байден накануне сказал "посмотрим", когда его спросили, возможна ли встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита G20.
https://ria.ru/20221007/ugroza-1822212750.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карин жан-пьер, джо байден, владимир путин, россия, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США
В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным
В Белом доме заявили, что им нечего анонсировать по поводу встречи Байдена с Путиным