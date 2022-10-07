https://ria.ru/20221007/ukraina-1822237730.html
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли более 300 военных, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:40
2022-10-07T14:40
2022-10-07T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли более 300 военных, сообщили в Минобороны России."Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области, но российским войскам удалось отбросить врага."В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области <…> разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", — добавили в министерстве.Купянское направлениеНа Купянском направлении киевские власти пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое. Российские войска отразили эти атаки.Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении ВСУ попробовали форсировать реку Жеребец, но российские войска пресекли эту попыткуПотери противника составили: Помимо этого, ВКС России высокоточным оружием уничтожили цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском заводе. Также российские войска уничтожили:Средствами ПВО удалось сбить украинский Ми-8, четыре беспилотника, 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221007/dnr-1822153754.html
https://ria.ru/20221007/selo-1822220091.html
https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html
https://ria.ru/20221006/samolet-1821973637.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
14:40 07.10.2022 (обновлено: 15:31 07.10.2022)
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных
Минобороны: ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли более 300 военных, сообщили в Минобороны России.
"Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области
, а также Терновые Поды Николаевской области
, но российским войскам удалось отбросить врага.
"В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области <…> разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", — добавили в министерстве.
На Купянском направлении киевские власти пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое. Российские войска отразили эти атаки.
—более 80 военнослужащих;
—поставленная из Германии САУ с высокоточными боеприпасами;
—пять танков;
—четыре боевые машины пехоты;
—десять автомобилей.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении ВСУ попробовали форсировать реку Жеребец, но российские войска пресекли эту попытку
Потери противника составили:
—30 военнослужащих;
—две боевые машины пехоты;
—пять бронированных машин;
—пять пикапов.
Помимо этого, ВКС России
высокоточным оружием уничтожили цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском заводе. Также российские войска уничтожили:
—шесть пунктов управления украинской армии;
—53 артиллерийских подразделения на огневых позициях;
—живую силу и военную технику в 162-х районах;
—два склада боеприпасов 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.
Средствами ПВО удалось сбить украинский Ми-8, четыре беспилотника, 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.