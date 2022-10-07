Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/ukraina-1822237730.html
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли более 300 военных, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:40
2022-10-07T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813406669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d5d0ad26d9dc1bfe43a3349a723ca83.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли более 300 военных, сообщили в Минобороны России."Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области, но российским войскам удалось отбросить врага."В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области &lt;…&gt; разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", — добавили в министерстве.Купянское направлениеНа Купянском направлении киевские власти пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое. Российские войска отразили эти атаки.Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении ВСУ попробовали форсировать реку Жеребец, но российские войска пресекли эту попыткуПотери противника составили: Помимо этого, ВКС России высокоточным оружием уничтожили цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском заводе. Также российские войска уничтожили:Средствами ПВО удалось сбить украинский Ми-8, четыре беспилотника, 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221007/dnr-1822153754.html
https://ria.ru/20221007/selo-1822220091.html
https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html
https://ria.ru/20221006/samolet-1821973637.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813406669_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_49bd0cafb6e9adda84782203228e3ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
14:40 07.10.2022 (обновлено: 15:31 07.10.2022)
 
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных

Минобороны: ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли более 300 военных, сообщили в Минобороны России.
"Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", — сказали в ведомстве.
Боец российских войск во время стрельбы из гаубицы Д30 по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 10:36Специальная военная операция на Украине
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину
Там уточнили, что противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области, но российским войскам удалось отбросить врага.
"В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области <…> разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", — добавили в министерстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 13:56
Село, где ВСУ расстреляли мирных жителей, контролируют иностранные наемники

Купянское направление

На Купянском направлении киевские власти пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое. Российские войска отразили эти атаки.
Потери ВСУ составили:
  • более 80 военнослужащих;
  • поставленная из Германии САУ с высокоточными боеприпасами;
  • пять танков;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • десять автомобилей.
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Будем держаться". Что происходит на фронте после Красного Лимана

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении ВСУ попробовали форсировать реку Жеребец, но российские войска пресекли эту попытку
Потери противника составили:
  • 30 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • пять бронированных машин;
  • пять пикапов.
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:29Специальная военная операция на Украине
ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24
Помимо этого, ВКС России высокоточным оружием уничтожили цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском заводе. Также российские войска уничтожили:
  • шесть пунктов управления украинской армии;
  • 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях;
  • живую силу и военную технику в 162-х районах;
  • два склада боеприпасов 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.
Средствами ПВО удалось сбить украинский Ми-8, четыре беспилотника, 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала