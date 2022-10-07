https://ria.ru/20221007/ukraina-1822237730.html

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных - РИА Новости, 07.10.2022

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли более 300 военных, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:40

2022-10-07T14:40

2022-10-07T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряли более 300 военных, сообщили в Минобороны России."Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", — сказали в ведомстве.Там уточнили, что противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области, но российским войскам удалось отбросить врага."В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области <…> разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ", — добавили в министерстве.Купянское направлениеНа Купянском направлении киевские власти пытались организовать наступление на Першотравневое, Кисловку, Табаевку и Берестовое. Российские войска отразили эти атаки.Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении ВСУ попробовали форсировать реку Жеребец, но российские войска пресекли эту попыткуПотери противника составили: Помимо этого, ВКС России высокоточным оружием уничтожили цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Шепетовском заводе. Также российские войска уничтожили:Средствами ПВО удалось сбить украинский Ми-8, четыре беспилотника, 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221007/dnr-1822153754.html

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https://ria.ru/20221006/samolet-1821973637.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, николаевская область, вооруженные силы украины