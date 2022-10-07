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На Украине запретили российскую музыку и клипы - РИА Новости, 07.10.2022
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Культура
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На Украине запретили российскую музыку и клипы
На Украине запретили российскую музыку и клипы - РИА Новости, 07.10.2022
На Украине запретили российскую музыку и клипы
Закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в пятницу на Украине, РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:33
2022-10-07T14:33
культура
технологии
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верховная рада украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в пятницу на Украине, следует из информации на сайте украинского парламента.Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" обозначен на сайте Верховной Рады как "действующий", дата вступления в силу - 7 октября 2022 года.В конце мая Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли российских исполнителей в стране, уже в июне он был принят. Предполагалось исключение для бывших граждан России, которые являются украинскими гражданами, а также тех российских исполнителей, которые осудили спецоперацию РФ на Украине.О создании специального "белого списка" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявлял заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.
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технологии, украина, верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр
Культура, Технологии, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:33 07.10.2022
 
На Украине запретили российскую музыку и клипы

На Украине вступил в силу закон о запрете на публичное воспроизведение российской музыки

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в пятницу на Украине, следует из информации на сайте украинского парламента.
Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" обозначен на сайте Верховной Рады как "действующий", дата вступления в силу - 7 октября 2022 года.
В конце мая Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли российских исполнителей в стране, уже в июне он был принят. Предполагалось исключение для бывших граждан России, которые являются украинскими гражданами, а также тех российских исполнителей, которые осудили спецоперацию РФ на Украине.
О создании специального "белого списка" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявлял заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.
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