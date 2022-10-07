https://ria.ru/20221007/ukraina-1822234216.html

На Украине запретили российскую музыку и клипы

На Украине запретили российскую музыку и клипы - РИА Новости, 07.10.2022

На Украине запретили российскую музыку и клипы

Закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в пятницу на Украине, РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:33

2022-10-07T14:33

2022-10-07T14:33

культура

технологии

украина

верховная рада украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в пятницу на Украине, следует из информации на сайте украинского парламента.Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" обозначен на сайте Верховной Рады как "действующий", дата вступления в силу - 7 октября 2022 года.В конце мая Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли российских исполнителей в стране, уже в июне он был принят. Предполагалось исключение для бывших граждан России, которые являются украинскими гражданами, а также тех российских исполнителей, которые осудили спецоперацию РФ на Украине.О создании специального "белого списка" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявлял заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.

https://ria.ru/20220622/galkin-1797373533.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, украина, верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр