Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение
Глава Европарламента Метсола заявила, что ЕС должен поставлять Украине тяжелое вооружение
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола считает, что страны ЕС должны поставлять Украине тяжелое вооружение.
Неформальный саммит ЕС проходит в пятницу в Праге. Он посвящен энергетике и ситуации на Украине. Европарламент накануне по итогам пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Украине, в которой призвал страны Евросоюза усилить военную поддержку Киева, включая поставки тяжелого вооружения.
"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Государства-члены ЕС могут осуществлять такие поставки в ответ на эскалацию со стороны России", - сказала Метсола перед началом встречи в верхах в Праге, в которой она принимает участие.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.