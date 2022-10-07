https://ria.ru/20221007/ukraina-1822157523.html

Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение

Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение - РИА Новости, 07.10.2022

Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение

Глава Европейского парламента Роберта Метсола считает, что страны ЕС должны поставлять Украине тяжелое вооружение. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:50

2022-10-07T10:50

2022-10-07T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

роберта метсола

украина

евросоюз

европарламент

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола считает, что страны ЕС должны поставлять Украине тяжелое вооружение.Неформальный саммит ЕС проходит в пятницу в Праге. Он посвящен энергетике и ситуации на Украине. Европарламент накануне по итогам пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Украине, в которой призвал страны Евросоюза усилить военную поддержку Киева, включая поставки тяжелого вооружения.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221007/ukraina-1822149034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, роберта метсола, украина, евросоюз, европарламент, ситуация в днр и лнр