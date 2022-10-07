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Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/ukraina-1822157523.html
Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение
Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение - РИА Новости, 07.10.2022
Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение
Глава Европейского парламента Роберта Метсола считает, что страны ЕС должны поставлять Украине тяжелое вооружение. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:50
2022-10-07T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
роберта метсола
украина
евросоюз
европарламент
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола считает, что страны ЕС должны поставлять Украине тяжелое вооружение.Неформальный саммит ЕС проходит в пятницу в Праге. Он посвящен энергетике и ситуации на Украине. Европарламент накануне по итогам пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Украине, в которой призвал страны Евросоюза усилить военную поддержку Киева, включая поставки тяжелого вооружения.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, роберта метсола, украина, евросоюз, европарламент, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Роберта Метсола, Украина, Евросоюз, Европарламент, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:50 07.10.2022
 
Глава Европарламента призвала ЕС поставлять Киеву тяжелое вооружение

Глава Европарламента Метсола заявила, что ЕС должен поставлять Украине тяжелое вооружение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола считает, что страны ЕС должны поставлять Украине тяжелое вооружение.
Неформальный саммит ЕС проходит в пятницу в Праге. Он посвящен энергетике и ситуации на Украине. Европарламент накануне по итогам пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Украине, в которой призвал страны Евросоюза усилить военную поддержку Киева, включая поставки тяжелого вооружения.
"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Государства-члены ЕС могут осуществлять такие поставки в ответ на эскалацию со стороны России", - сказала Метсола перед началом встречи в верхах в Праге, в которой она принимает участие.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 10:17Специальная военная операция на Украине
НАТО и Европа пляшут под дудку Украины, заявил Лавров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоберта МетсолаУкраинаЕвросоюзЕвропарламентСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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