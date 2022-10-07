https://ria.ru/20221007/twitter-1822314186.html

Маск объяснил, зачем он хочет купить Twitter

Маск объяснил, зачем он хочет купить Twitter - РИА Новости, 07.10.2022

Маск объяснил, зачем он хочет купить Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что хочет приобрести компанию Twitter не ради прибыли, а чтобы предоставить людям платформу, которой РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:24

2022-10-07T17:24

2022-10-07T17:32

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что хочет приобрести компанию Twitter не ради прибыли, а чтобы предоставить людям платформу, которой они могут доверять."Я не занимаюсь Twitter ради денег. Не то чтобы я хотел купить какую-то яхту и не могу себе ее позволить. У меня нет никаких лодок. Но я думаю, что важно, чтобы у людей был максимально надежный и инклюзивный инструмент для обмена идеями, и чтобы он был как можно более прозрачным, и они могли ему доверять", - сказал Маск в интервью газете Financial Times.Журналист подчеркивает, что Маск "настолько увлечен" социальной сетью, что решил приобрести компанию, что, по его словам, повышает уровень его трудностей."Я дурачусь в Twitter... зачастую создавая себе всяческие проблемы... не знаю, мне кажется самовыражение в Twitter безумно исцеляющим. Это способ донести послания до публики", - добавил Маск.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Ранее стало известно, что советники Маска направили в соцсеть уведомление о том, что предприниматель намеревается завершить сделку на условиях, предусмотренных в соглашении от 25 апреля 2022 года. Юристы Маска настаивали на отмене разбирательства о сделке в суде, намеченного на 17 октября, с тем чтобы без помех привлечь необходимое финансирование и завершить ее уже 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221007/biznes-1822113759.html

https://ria.ru/20221007/svoboda-1822195779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, илон маск, twitter, технологии, сша