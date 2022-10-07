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Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221007/turtsiya-1822242871.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции
Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции - РИА Новости, 07.10.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции
Туроператоры открыли продажи путевок на горнолыжные курорты Турции, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:23
2022-10-07T16:23
туризм
новости - туризм
туризм
эрзурум
турция
кайсери
ассоциация туроператоров россии (атор)
pegasus airlines
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на горнолыжные курорты Турции, сообщает АТОР.Предполагается, что 28 и 29 декабря стартует полетная программа Pegasus Airlines в Кайсери и Эрзурум соответственно. Оттуда можно попасть на горнолыжные курорты Эрджиес, Эрзурум и Паландокен.В Кайсери из Домодедово будет выполняться пять рейсов в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а в Эрзурум – три полета в неделю по вторникам, четвергам, и воскресеньям.В Эрджиесе можно будет отдохнуть шесть дней за 117,5 тысячи рублей на двоих. Размещение в отеле категории три звезды с полным пансионом.В Эрзуруме будет еще дешевле – от 94 тысячи рублей на двоих при проживании в трехзвездочном отеле с завтраками.
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новости - туризм, туризм, эрзурум, турция, кайсери, ассоциация туроператоров россии (атор), pegasus airlines, куда можно лететь, отдых, курорт, домодедово (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Эрзурум, Турция, Кайсери, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Pegasus Airlines, куда можно лететь, Отдых, Курорт, Домодедово (аэропорт)
16:23 07.10.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции

АТОР: туроператоры предлагают горнолыжный отдых в Турции за 94 тысячи рублей на двоих

© Фото : Екатерина МироноваПаландокен
Паландокен - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Екатерина Миронова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на горнолыжные курорты Турции, сообщает АТОР.
Предполагается, что 28 и 29 декабря стартует полетная программа Pegasus Airlines в Кайсери и Эрзурум соответственно. Оттуда можно попасть на горнолыжные курорты Эрджиес, Эрзурум и Паландокен.
В Кайсери из Домодедово будет выполняться пять рейсов в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а в Эрзурум – три полета в неделю по вторникам, четвергам, и воскресеньям.
В Эрджиесе можно будет отдохнуть шесть дней за 117,5 тысячи рублей на двоих. Размещение в отеле категории три звезды с полным пансионом.
Сноубордист на горнолыжном курорте Паландокен - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 08:00Туризм
В Турцию — кататься на лыжах. Новые зимние направления
В Эрзуруме будет еще дешевле – от 94 тысячи рублей на двоих при проживании в трехзвездочном отеле с завтраками.
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Куда лететь: в каких странах ждут российских туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмЭрзурумТурцияКайсериАссоциация туроператоров России (АТОР)Pegasus Airlinesкуда можно лететьОтдыхКурортДомодедово (аэропорт)
 
 
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