https://ria.ru/20221007/turtsiya-1822242871.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции
Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции - РИА Новости, 07.10.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции
Туроператоры открыли продажи путевок на горнолыжные курорты Турции, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:23
2022-10-07T16:23
2022-10-07T16:23
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на горнолыжные курорты Турции, сообщает АТОР.Предполагается, что 28 и 29 декабря стартует полетная программа Pegasus Airlines в Кайсери и Эрзурум соответственно. Оттуда можно попасть на горнолыжные курорты Эрджиес, Эрзурум и Паландокен.В Кайсери из Домодедово будет выполняться пять рейсов в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а в Эрзурум – три полета в неделю по вторникам, четвергам, и воскресеньям.В Эрджиесе можно будет отдохнуть шесть дней за 117,5 тысячи рублей на двоих. Размещение в отеле категории три звезды с полным пансионом.В Эрзуруме будет еще дешевле – от 94 тысячи рублей на двоих при проживании в трехзвездочном отеле с завтраками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, эрзурум, турция, кайсери, ассоциация туроператоров россии (атор), pegasus airlines, куда можно лететь, отдых, курорт, домодедово (аэропорт)
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Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции
АТОР: туроператоры предлагают горнолыжный отдых в Турции за 94 тысячи рублей на двоих