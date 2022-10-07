https://ria.ru/20221007/turtsiya-1822242871.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции

Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции - РИА Новости, 07.10.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоит горнолыжный отдых в Турции

Туроператоры открыли продажи путевок на горнолыжные курорты Турции, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:23

2022-10-07T16:23

2022-10-07T16:23

туризм

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туризм

эрзурум

турция

кайсери

ассоциация туроператоров россии (атор)

pegasus airlines

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на горнолыжные курорты Турции, сообщает АТОР.Предполагается, что 28 и 29 декабря стартует полетная программа Pegasus Airlines в Кайсери и Эрзурум соответственно. Оттуда можно попасть на горнолыжные курорты Эрджиес, Эрзурум и Паландокен.В Кайсери из Домодедово будет выполняться пять рейсов в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а в Эрзурум – три полета в неделю по вторникам, четвергам, и воскресеньям.В Эрджиесе можно будет отдохнуть шесть дней за 117,5 тысячи рублей на двоих. Размещение в отеле категории три звезды с полным пансионом.В Эрзуруме будет еще дешевле – от 94 тысячи рублей на двоих при проживании в трехзвездочном отеле с завтраками.

https://ria.ru/20220207/turtsiya-1771032921.html

https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html

эрзурум

турция

кайсери

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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