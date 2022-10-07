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Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК - РИА Новости, 07.10.2022
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Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК
Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК - РИА Новости, 07.10.2022
Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК
Документы о выдвижении действующего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах поступили в Центральную избирательную... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:23
2022-10-07T15:35
политика
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Документы о выдвижении действующего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах поступили в Центральную избирательную комиссию, сообщила пресс-служба ЦИК."Седьмого октября 2022 года в центральную избирательную комиссию Республики Казахстан… были представлены документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан", - говорится в сообщении Центризбиркома.В частности, в ЦИК поданы выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений - партии "Аманат", Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана "Ак жол", организации ветеранов, молодежного объединения Qazaqstan team, объединения депутатов маслихатов Казахстана, совета генералов, Казахстанского союза спортсменов о выдвижении Токаева в президенты Казахстана, а также заявление главы государства о его согласии баллотироваться.Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев примет в них участие как кандидат от народной коалиции общественно-политических сил.По состоянию на пятницу документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов подали еще три претендента на пост президента. Это экономист Мейрам Кажыкен, выдвинутый республиканским объединением профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат", председатель комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Жигули Дайрабаев, баллотирующийся от партии "Ауыл" (Село), и глава астанинского филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев.
https://ria.ru/20221007/tokaev-1822249462.html
https://ria.ru/20221003/odkb-1821127050.html
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политика, казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Политика, Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
15:23 07.10.2022 (обновлено: 15:35 07.10.2022)
 
Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК

ЦИК Казахстана получил документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 окт - РИА Новости. Документы о выдвижении действующего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах поступили в Центральную избирательную комиссию, сообщила пресс-служба ЦИК.
"Седьмого октября 2022 года в центральную избирательную комиссию Республики Казахстан… были представлены документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан", - говорится в сообщении Центризбиркома.
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В частности, в ЦИК поданы выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений - партии "Аманат", Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана "Ак жол", организации ветеранов, молодежного объединения Qazaqstan team, объединения депутатов маслихатов Казахстана, совета генералов, Казахстанского союза спортсменов о выдвижении Токаева в президенты Казахстана, а также заявление главы государства о его согласии баллотироваться.
Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября. Токаев примет в них участие как кандидат от народной коалиции общественно-политических сил.
По состоянию на пятницу документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов подали еще три претендента на пост президента. Это экономист Мейрам Кажыкен, выдвинутый республиканским объединением профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат", председатель комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Жигули Дайрабаев, баллотирующийся от партии "Ауыл" (Село), и глава астанинского филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев.
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