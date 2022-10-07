https://ria.ru/20221007/territorii-1822124485.html

Ереван и Баку подтвердили приверженность территориальной целостности

Ереван и Баку подтвердили приверженность территориальной целостности - РИА Новости, 07.10.2022

Ереван и Баку подтвердили приверженность территориальной целостности

Ереван и Баку подтвердили приверженность документам, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, заявили в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T06:21

2022-10-07T06:21

2022-10-07T10:16

в мире

никол пашинян

ильхам алиев

ереван

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оон

европейский совет

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ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Ереван и Баку подтвердили приверженность документам, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, заявили в пресс-службе армянского кабмина по итогам переговоров в Праге премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля."Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года (об образовании СНГ – ред.), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - говорится на сайте правительства.Отмечается, что Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. "Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет ее касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220519/delimitatsiya-1789546288.html

ереван

баку

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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, ереван, баку, оон, европейский совет