06:21 07.10.2022 (обновлено: 10:16 07.10.2022)
Ереван и Баку подтвердили приверженность территориальной целостности
Ереван и Баку подтвердили приверженность декларации 1991 года о признании суверенитета
© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель во время встречи в Праге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель во время встречи в Праге
ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Ереван и Баку подтвердили приверженность документам, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, заявили в пресс-службе армянского кабмина по итогам переговоров в Праге премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года (об образовании СНГ – ред.), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. "Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет ее касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов", - отмечается в сообщении.