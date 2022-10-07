Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221007/tailand-1821912668.html
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде - РИА Новости, 07.10.2022
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде
Туроператоры определили стоимость отдыха в Таиланде после возобновления прямых перелетов на Пхукет, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:01
2022-10-07T19:01
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость отдыха в Таиланде после возобновления прямых перелетов на Пхукет, сообщает АТОР.В системе бронирования "Аэрофлота" появились билеты на рейсы на Пхукет, возобновление прямого авиасообщения с которым намечено на 30 октября. Предполагается, что каждый день на остров полетит два самолета. Между Москвой и Бангкоком лайнеры будут курсировать раз в день.Минимальная цена билета на Пхукет в оба конца — 74,5 тысячи рублей, купить его можно на март. За перелет в январе и феврале придется отдать не менее 81 тысячи рублей. Дороже всего путешествие обойдется во второй половине декабря — от 93,7 тысячи рублей.С учетом авиатарифов туроператоры назвали стоимость путевок в Таиланд. Самый бюджетный вариант отдыха можно оплатить на март. За десять ночей в отеле категории четыре звезды с завтраками придется отдать не менее 200 тысяч рублей на двоих. В феврале такой отдых обойдется примерно на десять тысяч рублей дороже, а в декабре — на восемь.
https://ria.ru/20220922/tailand-1818724099.html
таиланд
пхукет (остров)
москва
пхукет (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), москва, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, пхукет (провинция), куда можно лететь, где отдохнуть
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Пхукет (провинция), куда можно лететь, где отдохнуть
19:01 07.10.2022
 
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде

АТОР: дешевле всего отдыхать в Таиланде в марте

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость отдыха в Таиланде после возобновления прямых перелетов на Пхукет, сообщает АТОР.
В системе бронирования "Аэрофлота" появились билеты на рейсы на Пхукет, возобновление прямого авиасообщения с которым намечено на 30 октября. Предполагается, что каждый день на остров полетит два самолета. Между Москвой и Бангкоком лайнеры будут курсировать раз в день.
Минимальная цена билета на Пхукет в оба конца — 74,5 тысячи рублей, купить его можно на март. За перелет в январе и феврале придется отдать не менее 81 тысячи рублей. Дороже всего путешествие обойдется во второй половине декабря — от 93,7 тысячи рублей.
С учетом авиатарифов туроператоры назвали стоимость путевок в Таиланд. Самый бюджетный вариант отдыха можно оплатить на март. За десять ночей в отеле категории четыре звезды с завтраками придется отдать не менее 200 тысяч рублей на двоих. В феврале такой отдых обойдется примерно на десять тысяч рублей дороже, а в декабре — на восемь.
Люди на мопедах в Таиланде - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 17:22Туризм
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландПхукет (остров)МоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)АэрофлотПхукет (провинция)куда можно лететьгде отдохнуть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала