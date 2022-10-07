https://ria.ru/20221007/tailand-1821912668.html

Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде

Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде - РИА Новости, 07.10.2022

Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде

Туроператоры определили стоимость отдыха в Таиланде после возобновления прямых перелетов на Пхукет, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:01

2022-10-07T19:01

2022-10-07T19:01

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость отдыха в Таиланде после возобновления прямых перелетов на Пхукет, сообщает АТОР.В системе бронирования "Аэрофлота" появились билеты на рейсы на Пхукет, возобновление прямого авиасообщения с которым намечено на 30 октября. Предполагается, что каждый день на остров полетит два самолета. Между Москвой и Бангкоком лайнеры будут курсировать раз в день.Минимальная цена билета на Пхукет в оба конца — 74,5 тысячи рублей, купить его можно на март. За перелет в январе и феврале придется отдать не менее 81 тысячи рублей. Дороже всего путешествие обойдется во второй половине декабря — от 93,7 тысячи рублей.С учетом авиатарифов туроператоры назвали стоимость путевок в Таиланд. Самый бюджетный вариант отдыха можно оплатить на март. За десять ночей в отеле категории четыре звезды с завтраками придется отдать не менее 200 тысяч рублей на двоих. В феврале такой отдых обойдется примерно на десять тысяч рублей дороже, а в декабре — на восемь.

https://ria.ru/20220922/tailand-1818724099.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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