https://ria.ru/20221007/tailand-1821912668.html
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде - РИА Новости, 07.10.2022
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде
Туроператоры определили стоимость отдыха в Таиланде после возобновления прямых перелетов на Пхукет, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:01
2022-10-07T19:01
2022-10-07T19:01
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Туроператоры определили стоимость отдыха в Таиланде после возобновления прямых перелетов на Пхукет, сообщает АТОР.В системе бронирования "Аэрофлота" появились билеты на рейсы на Пхукет, возобновление прямого авиасообщения с которым намечено на 30 октября. Предполагается, что каждый день на остров полетит два самолета. Между Москвой и Бангкоком лайнеры будут курсировать раз в день.Минимальная цена билета на Пхукет в оба конца — 74,5 тысячи рублей, купить его можно на март. За перелет в январе и феврале придется отдать не менее 81 тысячи рублей. Дороже всего путешествие обойдется во второй половине декабря — от 93,7 тысячи рублей.С учетом авиатарифов туроператоры назвали стоимость путевок в Таиланд. Самый бюджетный вариант отдыха можно оплатить на март. За десять ночей в отеле категории четыре звезды с завтраками придется отдать не менее 200 тысяч рублей на двоих. В феврале такой отдых обойдется примерно на десять тысяч рублей дороже, а в декабре — на восемь.
https://ria.ru/20220922/tailand-1818724099.html
таиланд
пхукет (остров)
москва
пхукет (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), москва, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, пхукет (провинция), куда можно лететь, где отдохнуть
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Пхукет (провинция), куда можно лететь, где отдохнуть
Эксперты рассказали, когда дешевле всего отдыхать в Таиланде
АТОР: дешевле всего отдыхать в Таиланде в марте