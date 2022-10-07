https://ria.ru/20221007/svoboda-1822195779.html

В Китае назвали черту Запада, проявившуюся после слов Маска об Украине

В Китае назвали черту Запада, проявившуюся после слов Маска об Украине - РИА Новости, 07.10.2022

В Китае назвали черту Запада, проявившуюся после слов Маска об Украине

Реакция пользователей Интернета и мировой общественности на план американского миллиардера Илона Маска по мирному решению ситуации на Украине... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:46

2022-10-07T12:46

2022-10-07T12:52

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илон маск

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Реакция пользователей Интернета и мировой общественности на план американского миллиардера Илона Маска по мирному решению ситуации на Украине продемонстрировала, что на Западе никогда не было полной свободы слова, пишет китайское издание Global Times.Западные страны выступают за "свободу слова", но как только Илон Маск, которого хвалили за отправку оборудования на Украину в начале этого года, предложил условия, считавшиеся благоприятными для России, на него обрушился шквал критики, означающий, что на деле допускается только свобода поддержки Украины, утверждается в материале.Автор статьи пишет, что на Западе никогда не было и не будет полной свободы слова, утверждая, что на самом деле она имеет множество табу, список которых становится все больше. После начала конфликта на Украине антироссийские и проукраинские заявления на Западе стали политкорректностью.На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821960361.html

https://ria.ru/20221004/mask-1821577526.html

украина

россия

китай

сша

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в мире, илон маск, украина, россия, китай, twitter, сша