12:46 07.10.2022 (обновлено: 12:52 07.10.2022)
В Китае назвали черту Запада, проявившуюся после слов Маска об Украине
Global Times: реакция Запада на слова Маска об Украине говорит об отсутствии свободы слова
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Реакция пользователей Интернета и мировой общественности на план американского миллиардера Илона Маска по мирному решению ситуации на Украине продемонстрировала, что на Западе никогда не было полной свободы слова, пишет китайское издание Global Times.
"Свобода слова в США и на Западе должна основываться на политкорректности, и только на ней", — говорится в публикации.
Западные страны выступают за "свободу слова", но как только Илон Маск, которого хвалили за отправку оборудования на Украину в начале этого года, предложил условия, считавшиеся благоприятными для России, на него обрушился шквал критики, означающий, что на деле допускается только свобода поддержки Украины, утверждается в материале.
Автор статьи пишет, что на Западе никогда не было и не будет полной свободы слова, утверждая, что на самом деле она имеет множество табу, список которых становится все больше. После начала конфликта на Украине антироссийские и проукраинские заявления на Западе стали политкорректностью.
На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
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