https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822382897.html

Спецоперация, 7 октября: на ЗАЭС прибудет новая группа экспертов МАГАТЭ

Спецоперация, 7 октября: на ЗАЭС прибудет новая группа экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 07.10.2022

Спецоперация, 7 октября: на ЗАЭС прибудет новая группа экспертов МАГАТЭ

На Запорожскую АЭС в рамках ротации прибудет новая группа экспертов МАГАТЭ, они помогут запустить энергоблоки, сообщили власти региона; украинские войска из... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:11

2022-10-07T22:11

2022-10-07T22:11

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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россия

украина

херсонская область

запорожская аэс

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На Запорожскую АЭС в рамках ротации прибудет новая группа экспертов МАГАТЭ, они помогут запустить энергоблоки, сообщили власти региона; украинские войска из РСЗО HIMARS ударили по району Дарьвского моста в Херсонской области, четыре мирных жителя погибли; ситуация на краснолиманском направлении в ДНР остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, линия фронта стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Ход операцииСитуация на краснолиманском направлении остается самой сложной, но линия обороны выстраивается в районе Кременной, можно сказать, что линия фронта стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что на краснолиманское направление прибывает подкрепление, с новыми резервами есть шансы начать освобождение территорий.Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на артемовском направлении. "По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Вооруженные силы РФ отразили на Купянском направлении все атаки войск Украины, уничтожено более 80 украинских военных, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. В МО также заявили, что на краснолиманском направлении при попытке форсирования противником реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов.Группа следователей Следственного комитета РФ осмотрела места обстрела жилых кварталов города Макеевка в Донецкой Народной Республике, где были ранены мирные жители, сообщил корреспондент РИА Новости.Бойцы отряда спецназа "Ахмат" совместно с армейским корпусом Народной милиции ЛНР и группой "Вагнера" заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе населенного пункта Спорное в Донбассе, сообщил РИА Новости секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий "Ахматом" на данном направлении.Ситуация на ЗАЭСПредставители МАГАТЭ поддерживают контакт с администрацией Энергодара, в первую очередь обсуждается вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава администрации города Александр Волга. Также, по его словам, специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АЭС в рамках ротации, помогут запустить энергоблоки.Как рассказал Волга, прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен, российские боевые части полностью контролируют ситуацию.Группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС в пятницу, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он также отметил, что в новую группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на Запорожской АЭС, войдут граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии. Рогов также отметил, что интенсивность обстрелов украинскими войсками Энергодара за последние дни выросла кратно.Украинская сторона обстрелами Запорожской АЭС пыталась сделать станцию грязной ядерной бомбой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию в начале следующей недели, он намерен обсудить создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС как можно скорее.Международная обстановкаУстойчивого мира в Европе можно достичь только при условии, что в этом процессе будет участвовать Россия, заявила в четверг вечером бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии в честь 77-летия газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене. Меркель подчеркнула, что длительный и прочный мир в Европе может быть достигнут лишь при привлечении и "участии России". "Пока нам не удастся это в действительности сделать, холодная война не окончена по-настоящему", - процитировало ее слова издание Stern.США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на настойчивые просьбы Киева, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов.Франция и другие западные страны используют все каналы для диалога с Россией для того, чтобы не допустить возможности применения ядерного оружия на Украине, сообщил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран.Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил двусторонние отношения и ситуацию на Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. Как заявил во время разговора Эрдоган, Турция готова сделать все для достижения мира на Украине.Канцлер Германии Олаф Шольц четко выступает против применения атомного оружия, сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на вопрос о словах Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России. Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, но не стала блокировать решение из соображений "европейской солидарности", сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов поставить больше гаубиц CAESAR Украине по завершении переговоров с партнерами в Дании.Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан посетят Москву примерно через неделю, чтобы обсудить продление продуктовой сделки, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Действия украинских войскУкраинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, одна из ракет попала в автобус с мирными жителями, в результате четверо человек погибли, трое ранены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.Удар украинских войск у Дарьевского моста в Херсонской области пришелся по колонне мирных граждан, военных там не было, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские войска намеренно целились по автобусу с мирными жителями в Херсонской области, удар нанесен практически в километре от переправы.Стремоусов также заявил, что украинские войска расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. По его словам, это село находится под контролем иностранных наемников.Украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. Отмечается, что проблемы с работой устройств были серьезными в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинских войск против войск ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822262690.html

https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отражении атаки ВСУ на Купянском направлении Главное из нового брифинга от Минобороны: Два батальона ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении, ВС РФ отразили атаки; Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении; ВСУ предприняли попытку наступления на николаево-криворожском направлении, но были отброшены на исходные позиции; ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили в Хмельницкой области цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ; ВКС РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ в ДНР, уничтожив более 100 украинских военных; Российские войска уничтожили более 300 военнослужащих тактической группы 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области. 2022-10-07T22:11 true PT3M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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