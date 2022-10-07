https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822250721.html

Бойцы с передовой в ДНР признались, что очень ждут мобилизованных

Бойцы с передовой в ДНР признались, что очень ждут мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022

Бойцы с передовой в ДНР признались, что очень ждут мобилизованных

Воюющие на передовой в ДНР бойцы третьей отдельной мотострелковой бригады рассказали корреспонденту РИА Новости, что очень ждут помощь от мобилизованных... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:14

2022-10-07T15:14

2022-10-07T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

авдеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Воюющие на передовой в ДНР бойцы третьей отдельной мотострелковой бригады рассказали корреспонденту РИА Новости, что очень ждут помощь от мобилизованных россиян."Мы работаем от Артемовска и по всей линии соприкосновения до Авдеевки. Обстановка стабильно напряженная. Делаем все, чтобы фашисты не прошли. Но мы в обороне", — рассказал РИА Новости радиотелефонист с позывным Цветник.По его словам, украинские националисты стянули к линии фронта большие силы и пытаются наступать на всем ее протяжении, но силы ДНР держат оборону.Его сослуживец младший сержант и водитель БТР с позывным Злой добавил, что обороняющимся также не хватает беспилотников: противник имеет перевес в БПЛА, которыми пользуется как для разведки, так и для атак."Не хватает машин, не хватает беспилотных летательных аппаратов. У противника много позиций размещенных. Они очень хорошо маскируются, находят и корректируют огонь артиллерии. У противника очень продвинутые технологии беспилотных летательных аппаратов", — признался РИА Новости Злой.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822163181.html

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821984354.html

артемовск

авдеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск, авдеевка, донецкая народная республика