https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822250721.html
Бойцы с передовой в ДНР признались, что очень ждут мобилизованных
Бойцы с передовой в ДНР признались, что очень ждут мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022
Бойцы с передовой в ДНР признались, что очень ждут мобилизованных
Воюющие на передовой в ДНР бойцы третьей отдельной мотострелковой бригады рассказали корреспонденту РИА Новости, что очень ждут помощь от мобилизованных... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:14
2022-10-07T15:14
2022-10-07T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Воюющие на передовой в ДНР бойцы третьей отдельной мотострелковой бригады рассказали корреспонденту РИА Новости, что очень ждут помощь от мобилизованных россиян."Мы работаем от Артемовска и по всей линии соприкосновения до Авдеевки. Обстановка стабильно напряженная. Делаем все, чтобы фашисты не прошли. Но мы в обороне", — рассказал РИА Новости радиотелефонист с позывным Цветник.По его словам, украинские националисты стянули к линии фронта большие силы и пытаются наступать на всем ее протяжении, но силы ДНР держат оборону.Его сослуживец младший сержант и водитель БТР с позывным Злой добавил, что обороняющимся также не хватает беспилотников: противник имеет перевес в БПЛА, которыми пользуется как для разведки, так и для атак."Не хватает машин, не хватает беспилотных летательных аппаратов. У противника много позиций размещенных. Они очень хорошо маскируются, находят и корректируют огонь артиллерии. У противника очень продвинутые технологии беспилотных летательных аппаратов", — признался РИА Новости Злой.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822163181.html
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821984354.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
15:14 07.10.2022 (обновлено: 17:20 07.10.2022)
Бойцы с передовой в ДНР признались, что очень ждут мобилизованных
Бойцы третьей отдельной мотострелковой бригады в ДНР рассказали, что очень ждут помощи
ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Воюющие на передовой в ДНР бойцы третьей отдельной мотострелковой бригады рассказали корреспонденту РИА Новости, что очень ждут помощь от мобилизованных россиян.
"Мы работаем от Артемовска
и по всей линии соприкосновения до Авдеевки
. Обстановка стабильно напряженная. Делаем все, чтобы фашисты не прошли. Но мы в обороне", — рассказал РИА Новости радиотелефонист с позывным Цветник.
По его словам, украинские националисты стянули к линии фронта большие силы и пытаются наступать на всем ее протяжении, но силы ДНР
держат оборону.
"Сил пока хватает, но мы очень ждем подкрепления в виде мобилизованных. Это нам сейчас очень пригодится", — рассказал Цветник.
Его сослуживец младший сержант и водитель БТР с позывным Злой добавил, что обороняющимся также не хватает беспилотников: противник имеет перевес в БПЛА, которыми пользуется как для разведки, так и для атак.
"Не хватает машин, не хватает беспилотных летательных аппаратов. У противника много позиций размещенных. Они очень хорошо маскируются, находят и корректируют огонь артиллерии. У противника очень продвинутые технологии беспилотных летательных аппаратов", — признался РИА Новости Злой.
Президент России Владимир Путин
21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.