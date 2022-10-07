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В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ
Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:10
2022-10-07T18:10
2022-10-07T18:16
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Завершился. Было несколько отдельных бесед на ногах", - сказал он.Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом.
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Санкт-Петербург, СНГ, Владимир Путин, Политика, Россия
18:10 07.10.2022 (обновлено: 18:16 07.10.2022)
В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ
Песков сообщил о завершении неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге