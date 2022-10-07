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В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
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В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ
В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2022
В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ
Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:10
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санкт-петербург
снг
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Завершился. Было несколько отдельных бесед на ногах", - сказал он.Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом.
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санкт-петербург, снг, владимир путин, политика, россия
Санкт-Петербург, СНГ, Владимир Путин, Политика, Россия
18:10 07.10.2022 (обновлено: 18:16 07.10.2022)
 
В Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ

Песков сообщил о завершении неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ
Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге завершился, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Завершился. Было несколько отдельных бесед на ногах", - сказал он.
Встреча прошла 7 октября в Константиновском дворце под Петербургом.
Кортеж президента РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 17:55
Лидеры СНГ, кроме Алиева и Токаева, приехали на встречу с Путиным на Aurus
 
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