https://ria.ru/20221007/sng-1822249658.html
Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин
Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 07.10.2022
Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин
Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:11
2022-10-07T15:11
2022-10-07T15:26
снг
владимир путин
в мире
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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин."Хочу выразить признательность вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал он на неформальном саммите СНГ.Путин подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.
https://ria.ru/20221007/sng-1822249558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, в мире
СНГ, Владимир Путин, В мире
15:11 07.10.2022 (обновлено: 15:26 07.10.2022)
Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин
Путин: отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного партнерства