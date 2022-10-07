https://ria.ru/20221007/sng-1822249658.html

Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин

Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 07.10.2022

Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин

Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:11

2022-10-07T15:11

2022-10-07T15:26

снг

владимир путин

в мире

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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин."Хочу выразить признательность вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал он на неформальном саммите СНГ.Путин подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.

https://ria.ru/20221007/sng-1822249558.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

снг, владимир путин, в мире