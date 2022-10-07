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Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 07.10.2022
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Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин
Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 07.10.2022
Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин
Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:11
2022-10-07T15:26
снг
владимир путин
в мире
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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин."Хочу выразить признательность вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал он на неформальном саммите СНГ.Путин подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.
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снг, владимир путин, в мире
СНГ, Владимир Путин, В мире
15:11 07.10.2022 (обновлено: 15:26 07.10.2022)
 
Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин

Путин: отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного партнерства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу выразить признательность вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал он на неформальном саммите СНГ.
Путин подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая встреча прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.
Требует выработки мер по их разрешению – Путин о конфликтах между странами СНГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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