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В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 07.10.2022
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В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии
В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 07.10.2022
В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии
Райсуд в Санкт-Петербурге назначил депутату городского парламента, лидеру фракции "Яблоко" Александру Шишлову 35 тысяч рублей штрафа по административному делу о РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:10
2022-10-07T16:10
происшествия
александр шишлов
россия
санкт-петербург
вооруженные силы рф
яблоко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге назначил депутату городского парламента, лидеру фракции "Яблоко" Александру Шишлову 35 тысяч рублей штрафа по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Петроградский районный суд... привлек к административной ответственности Александра Шишлова за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В конце июля Шишлов сообщал в своем Telegram-канале, что получил в полиции административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Как пояснил депутат, претензии правоохранителей вызвали его публикации в соцсети "ВКонтакте". Он отмечал, что не согласен с протоколом.
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россия
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происшествия, александр шишлов, россия, санкт-петербург, вооруженные силы рф, яблоко
Происшествия, Александр Шишлов, Россия, Санкт-Петербург, Вооруженные силы РФ, Яблоко
16:10 07.10.2022
 
В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии

В Петербурге депутата Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге назначил депутату городского парламента, лидеру фракции "Яблоко" Александру Шишлову 35 тысяч рублей штрафа по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский районный суд... привлек к административной ответственности Александра Шишлова за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В конце июля Шишлов сообщал в своем Telegram-канале, что получил в полиции административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Как пояснил депутат, претензии правоохранителей вызвали его публикации в соцсети "ВКонтакте". Он отмечал, что не согласен с протоколом.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 12:53
В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии
 
ПроисшествияАлександр ШишловРоссияСанкт-ПетербургВооруженные силы РФЯблоко
 
 
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