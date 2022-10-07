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В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии

В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 07.10.2022

В Петербурге депутата оштрафовали за дискредитацию армии

Райсуд в Санкт-Петербурге назначил депутату городского парламента, лидеру фракции "Яблоко" Александру Шишлову 35 тысяч рублей штрафа по административному делу о РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:10

2022-10-07T16:10

2022-10-07T16:10

происшествия

александр шишлов

россия

санкт-петербург

вооруженные силы рф

яблоко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге назначил депутату городского парламента, лидеру фракции "Яблоко" Александру Шишлову 35 тысяч рублей штрафа по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Петроградский районный суд... привлек к административной ответственности Александра Шишлова за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В конце июля Шишлов сообщал в своем Telegram-канале, что получил в полиции административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Как пояснил депутат, претензии правоохранителей вызвали его публикации в соцсети "ВКонтакте". Он отмечал, что не согласен с протоколом.

https://ria.ru/20221006/diskreditatsiya-1821944439.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

происшествия, александр шишлов, россия, санкт-петербург, вооруженные силы рф, яблоко