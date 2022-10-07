https://ria.ru/20221007/razgovor-1822174620.html

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 07.10.2022

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону, заявили в канцелярии турецкого лидера. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:45

2022-10-07T11:45

2022-10-07T15:07

владимир путин

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

политика

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АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону, заявили в канцелярии турецкого лидера."В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российско-турецких отношений, а также ситуация на Украине", — отметили там.Эрдоган заявил, что Анкара готова сделать все от нее зависящее для поисков мирного решения украинского кризиса на благо всех.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822112236.html

турция

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, политика