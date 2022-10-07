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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор - РИА Новости, 07.10.2022
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону, заявили в канцелярии турецкого лидера. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:45
2022-10-07T15:07
владимир путин
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
политика
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АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону, заявили в канцелярии турецкого лидера."В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российско-турецких отношений, а также ситуация на Украине", — отметили там.Эрдоган заявил, что Анкара готова сделать все от нее зависящее для поисков мирного решения украинского кризиса на благо всех.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир путин, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, политика
Владимир Путин, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
11:45 07.10.2022 (обновлено: 15:07 07.10.2022)
 
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине по телефону

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 7 окт — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону, заявили в канцелярии турецкого лидера.
"В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российско-турецких отношений, а также ситуация на Украине", — отметили там.
Эрдоган заявил, что Анкара готова сделать все от нее зависящее для поисков мирного решения украинского кризиса на благо всех.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Владимир ПутинТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
 
 
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