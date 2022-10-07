09:16 07.10.2022 (обновлено: 10:29 07.10.2022)
ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
Украинские войска расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска. — Прим. ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины... У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию", — утверждает собеседник агентства.
По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.
По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.
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