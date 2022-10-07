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ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/rasstrel-1822138149.html
ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
Украинские войска расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:16
2022-10-07T10:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска. — Прим. ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины... У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию", — утверждает собеседник агентства.По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.Украинские силовики сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек. Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
https://ria.ru/20221007/kherson-1822129006.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины, В мире
09:16 07.10.2022 (обновлено: 10:29 07.10.2022)
 
ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области

Украинские войска расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска. — Прим. ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины... У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию", — утверждает собеседник агентства.

По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.
Украинские силовики сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек.
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Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКирилл СтремоусовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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