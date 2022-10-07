https://ria.ru/20221007/rasstrel-1822138149.html

ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области

ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022

ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области

Украинские войска расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:16

2022-10-07T09:16

2022-10-07T10:29

специальная военная операция на украине

херсонская область

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили (украинские войска. — Прим. ред.), у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно, мужчины, женщины... У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию", — утверждает собеседник агентства.По его словам, Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.Украинские силовики сегодня также нанесли удар из РСЗО HIMARS, одна из ракет попала в гражданский автобус, погибли пять человек. Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.

https://ria.ru/20221007/kherson-1822129006.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, в мире