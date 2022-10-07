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Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных
Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022
Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:42
2022-10-07T14:18
частичная мобилизация в россии
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
луганская народная республика
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Инициатива разработана для заемщиков, призванных на службу по мобилизации, контрактных военных, а также задействованных в СВО служащих Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета. Теперь они вправе приостановить исполнение обязательств по договору, заключенному до дня мобилизации, подписания контракта или начала фактического участия. Аналогичное право предоставляется и членам их семей.Срок каникул может быть равен сроку мобилизации, контракта, фактической длительности участия в операции плюс тридцать дней. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается при попадании служащего в медицинское учреждение из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного во время службы.Требование о приостановлении обязательств направляется любым способом, предусмотренным договором, либо может быть передано "с использованием сотовой связи". При этом военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО, а кредитор — запросить подтверждающую информацию у Минобороны и силовых ведомств. Члены семьи также должны будут документально подтвердить родство с участником операции.Обязательства по долгам погибших или получивших первую группу инвалидности, согласно закону, прекращаются. В таком случае это распространяется и на обязательства членов их семей. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны.Президент также подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных — после демобилизации они смогут вернуться на рабочее место.Законы вступают в силу со дня их официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1822142524.html
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822172987.html
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частичная мобилизация в россии, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Частичная мобилизация в России, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:42 07.10.2022 (обновлено: 14:18 07.10.2022)
 
Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных

Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Инициатива разработана для заемщиков, призванных на службу по мобилизации, контрактных военных, а также задействованных в СВО служащих Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета. Теперь они вправе приостановить исполнение обязательств по договору, заключенному до дня мобилизации, подписания контракта или начала фактического участия. Аналогичное право предоставляется и членам их семей.
Срок каникул может быть равен сроку мобилизации, контракта, фактической длительности участия в операции плюс тридцать дней. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается при попадании служащего в медицинское учреждение из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного во время службы.
Требование о приостановлении обязательств направляется любым способом, предусмотренным договором, либо может быть передано "с использованием сотовой связи". При этом военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО, а кредитор — запросить подтверждающую информацию у Минобороны и силовых ведомств. Члены семьи также должны будут документально подтвердить родство с участником операции.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 11:16Туризм
Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки
Обязательства по долгам погибших или получивших первую группу инвалидности, согласно закону, прекращаются. В таком случае это распространяется и на обязательства членов их семей. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны.
Президент также подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных — после демобилизации они смогут вернуться на рабочее место.
Законы вступают в силу со дня их официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 11:40Омская область
Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей
 
Частичная мобилизация в РоссииБезопасностьВладимир ПутинСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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