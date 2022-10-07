https://ria.ru/20221007/putin-1822173453.html

Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных

Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022

Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:42

2022-10-07T11:42

2022-10-07T14:18

частичная мобилизация в россии

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

луганская народная республика

россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Инициатива разработана для заемщиков, призванных на службу по мобилизации, контрактных военных, а также задействованных в СВО служащих Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета. Теперь они вправе приостановить исполнение обязательств по договору, заключенному до дня мобилизации, подписания контракта или начала фактического участия. Аналогичное право предоставляется и членам их семей.Срок каникул может быть равен сроку мобилизации, контракта, фактической длительности участия в операции плюс тридцать дней. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается при попадании служащего в медицинское учреждение из-за ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного во время службы.Требование о приостановлении обязательств направляется любым способом, предусмотренным договором, либо может быть передано "с использованием сотовой связи". При этом военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО, а кредитор — запросить подтверждающую информацию у Минобороны и силовых ведомств. Члены семьи также должны будут документально подтвердить родство с участником операции.Обязательства по долгам погибших или получивших первую группу инвалидности, согласно закону, прекращаются. В таком случае это распространяется и на обязательства членов их семей. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны.Президент также подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных — после демобилизации они смогут вернуться на рабочее место.Законы вступают в силу со дня их официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1822142524.html

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822172987.html

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россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

частичная мобилизация в россии, безопасность, владимир путин, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)