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В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса

В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса - РИА Новости, 07.10.2022

В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе в этом году отменили около 200 плановых проверок бизнеса и почти в четыре раза сократили число... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:34

2022-10-07T20:34

2022-10-07T20:34

рязанская область

экономика

павел малков

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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе в этом году отменили около 200 плановых проверок бизнеса и почти в четыре раза сократили число внеплановых.В Рязани прошел Всероссийский форум контрольных органов. По данным пресс-службы правительства региона, организаторами выступили министерство экономического развития РФ совместно с властями области при поддержке Фонда "Центр стратегических разработок". В работе форума приняли участие свыше 400 представителей контрольно-надзорной деятельности из 68 регионов России. В этом году мероприятие прошло под девизом "Безопасность граждан. Свобода бизнеса".В пятницу состоялась пленарная сессия форума с участием статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Михаила Романова, аудитора Счетной палаты РФ Светланы Орловой."Я считаю, что у нас внутри скрыты огромные резервы для развития... Далеко не последнюю роль здесь играет контрольно-надзорная деятельность, которая зачастую создает достаточно серьезные издержки для бизнеса. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что просто взять и отменить весь контроль и надзор просто невозможно... Это тот самый тонкий баланс, который постоянно нужно искать... Мы в этом году отменили около 200 плановых проверок и почти в четыре раза сократили количество внеплановых проверок. Сделали основной упор на профилактическую работу", - сообщил Малков.Он отметил, что правительством РФ в этом году принят ряд важных решений по поддержке бизнеса, нагрузка "реально снижается". В регионе, по его словам, жестко соблюдаются требования, жалоб на действия контролеров сейчас не поступает.Кроме того, подчеркнул губернатор, в регионе в дополнение к федеральным приняли свои, региональные, меры поддержки. "В нашем плане первоочередных действий более 100 мер поддержки. Продлены сроки уплаты налогов. В три раза снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих предприятий. Это более 3000 МСП (малых и средних предприятий - ред.). Экономия получилась для них существенная и составила почти четверть миллиарда рублей", - добавил Малков.Херсонцев поблагодарил губернатора за высокую организацию форума в Рязанской области, подчеркнув широкое представительство и особую важность обсуждаемых вопросов."Мы реализуем реформу контрольно-надзорной деятельности в нашей стране. Это серьезный масштабный проект по совершенствованию госуправления. Он начался с принятия законов, которые в прошлом году вступили в силу, и призваны кардинально изменить работу наших контрольно-надзорных ведомств. Задача реформы – получить сбалансированную систему, при которой мы минимально вмешиваемся в работу бизнеса и он чувствует себя комфортно, но в тоже время получаем от него соблюдение обязательных требований со стороны государства", - сказал он.

https://ria.ru/20221007/mfts-1822347184.html

https://ria.ru/20221007/podgotovka-1822186024.html

https://ria.ru/20220928/podderzhka-1820204741.html

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экономика, павел малков, вячеслав тимченко, алексей херсонцев, россия, рязанская область, рязань, госдума рф, совет федерации рф