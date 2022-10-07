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В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса - РИА Новости, 07.10.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20221007/proverki-1822369664.html
В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса
В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса - РИА Новости, 07.10.2022
В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе в этом году отменили около 200 плановых проверок бизнеса и почти в четыре раза сократили число... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:34
2022-10-07T20:34
рязанская область
экономика
павел малков
вячеслав тимченко
алексей херсонцев
россия
рязанская область
рязань
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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе в этом году отменили около 200 плановых проверок бизнеса и почти в четыре раза сократили число внеплановых.В Рязани прошел Всероссийский форум контрольных органов. По данным пресс-службы правительства региона, организаторами выступили министерство экономического развития РФ совместно с властями области при поддержке Фонда "Центр стратегических разработок". В работе форума приняли участие свыше 400 представителей контрольно-надзорной деятельности из 68 регионов России. В этом году мероприятие прошло под девизом "Безопасность граждан. Свобода бизнеса".В пятницу состоялась пленарная сессия форума с участием статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Михаила Романова, аудитора Счетной палаты РФ Светланы Орловой."Я считаю, что у нас внутри скрыты огромные резервы для развития... Далеко не последнюю роль здесь играет контрольно-надзорная деятельность, которая зачастую создает достаточно серьезные издержки для бизнеса. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что просто взять и отменить весь контроль и надзор просто невозможно... Это тот самый тонкий баланс, который постоянно нужно искать... Мы в этом году отменили около 200 плановых проверок и почти в четыре раза сократили количество внеплановых проверок. Сделали основной упор на профилактическую работу", - сообщил Малков.Он отметил, что правительством РФ в этом году принят ряд важных решений по поддержке бизнеса, нагрузка "реально снижается". В регионе, по его словам, жестко соблюдаются требования, жалоб на действия контролеров сейчас не поступает.Кроме того, подчеркнул губернатор, в регионе в дополнение к федеральным приняли свои, региональные, меры поддержки. "В нашем плане первоочередных действий более 100 мер поддержки. Продлены сроки уплаты налогов. В три раза снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих предприятий. Это более 3000 МСП (малых и средних предприятий - ред.). Экономия получилась для них существенная и составила почти четверть миллиарда рублей", - добавил Малков.Херсонцев поблагодарил губернатора за высокую организацию форума в Рязанской области, подчеркнув широкое представительство и особую важность обсуждаемых вопросов."Мы реализуем реформу контрольно-надзорной деятельности в нашей стране. Это серьезный масштабный проект по совершенствованию госуправления. Он начался с принятия законов, которые в прошлом году вступили в силу, и призваны кардинально изменить работу наших контрольно-надзорных ведомств. Задача реформы – получить сбалансированную систему, при которой мы минимально вмешиваемся в работу бизнеса и он чувствует себя комфортно, но в тоже время получаем от него соблюдение обязательных требований со стороны государства", - сказал он.
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экономика, павел малков, вячеслав тимченко, алексей херсонцев, россия, рязанская область, рязань, госдума рф, совет федерации рф
Рязанская область, Экономика, Павел Малков, Вячеслав Тимченко, Алексей Херсонцев, Россия, Рязанская область, Рязань, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
20:34 07.10.2022
 
В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса

В Рязанской области отменили около 200 плановых проверок бизнеса в этом году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе в этом году отменили около 200 плановых проверок бизнеса и почти в четыре раза сократили число внеплановых.
В Рязани прошел Всероссийский форум контрольных органов. По данным пресс-службы правительства региона, организаторами выступили министерство экономического развития РФ совместно с властями области при поддержке Фонда "Центр стратегических разработок". В работе форума приняли участие свыше 400 представителей контрольно-надзорной деятельности из 68 регионов России. В этом году мероприятие прошло под девизом "Безопасность граждан. Свобода бизнеса".
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В пятницу состоялась пленарная сессия форума с участием статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Михаила Романова, аудитора Счетной палаты РФ Светланы Орловой.
"Я считаю, что у нас внутри скрыты огромные резервы для развития... Далеко не последнюю роль здесь играет контрольно-надзорная деятельность, которая зачастую создает достаточно серьезные издержки для бизнеса. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что просто взять и отменить весь контроль и надзор просто невозможно... Это тот самый тонкий баланс, который постоянно нужно искать... Мы в этом году отменили около 200 плановых проверок и почти в четыре раза сократили количество внеплановых проверок. Сделали основной упор на профилактическую работу", - сообщил Малков.
Он отметил, что правительством РФ в этом году принят ряд важных решений по поддержке бизнеса, нагрузка "реально снижается". В регионе, по его словам, жестко соблюдаются требования, жалоб на действия контролеров сейчас не поступает.
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Кроме того, подчеркнул губернатор, в регионе в дополнение к федеральным приняли свои, региональные, меры поддержки. "В нашем плане первоочередных действий более 100 мер поддержки. Продлены сроки уплаты налогов. В три раза снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих предприятий. Это более 3000 МСП (малых и средних предприятий - ред.). Экономия получилась для них существенная и составила почти четверть миллиарда рублей", - добавил Малков.
Херсонцев поблагодарил губернатора за высокую организацию форума в Рязанской области, подчеркнув широкое представительство и особую важность обсуждаемых вопросов.
"Мы реализуем реформу контрольно-надзорной деятельности в нашей стране. Это серьезный масштабный проект по совершенствованию госуправления. Он начался с принятия законов, которые в прошлом году вступили в силу, и призваны кардинально изменить работу наших контрольно-надзорных ведомств. Задача реформы – получить сбалансированную систему, при которой мы минимально вмешиваемся в работу бизнеса и он чувствует себя комфортно, но в тоже время получаем от него соблюдение обязательных требований со стороны государства", - сказал он.
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Рязанская областьЭкономикаПавел МалковВячеслав ТимченкоАлексей ХерсонцевРоссияРязанская областьРязаньГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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