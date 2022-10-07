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США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее - РИА Новости, 07.10.2022
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США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее
США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее - РИА Новости, 07.10.2022
США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее
Американские военные установили дополнительное оборудование на батарее противоракетных комплексов в районе южнокорейского города Сонджу для противодействия... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:42
2022-10-07T09:42
в мире
южная корея
сеул
сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американские военные установили дополнительное оборудование на батарее противоракетных комплексов в районе южнокорейского города Сонджу для противодействия пускам баллистических ракет в КНДР, сообщило в пятницу информационное агентство Ренхап.Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и системы PAC-3 в Южной Корее США пытаются объединить в единую оборонную структуру.Военная часть в Сонджу расположена в 296 километрах к югу от Сеула, к концу месяца поэтапная установка нового оборудования будет завершена, отмечает южнокорейское агентство.Система THAAD призвана сбивать ракеты противника на высоте от 40 до 150 километров, а комплексы PAC-3 - до 40 километров. Объединение двух систем позволит, как предполагается, расширить оперативную гибкость противоракетной обороны."Это усовершенствует систему THAAD, повысит оборонный потенциал этой системы для защиты граждан Южной Кореи от северокорейской ракетной угрозы", - приводит агентство заявление министерства обороны в Сеуле. По его заверению, речь не идет о размещении дополнительных систем THAAD, а только о замене старого оборудования на новое.Батарея THAAD была размещена в Сонджу в 2017 году, несмотря на беспокойство со стороны Китая и России, а также местного населения.
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в мире, южная корея, сеул, сша
В мире, Южная Корея, Сеул, США
09:42 07.10.2022
 
США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее

США установили новое оборудование на батарее ПРО в Южной Корее после пусков ракет КНДР

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. PayneПогрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американские военные установили дополнительное оборудование на батарее противоракетных комплексов в районе южнокорейского города Сонджу для противодействия пускам баллистических ракет в КНДР, сообщило в пятницу информационное агентство Ренхап.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и системы PAC-3 в Южной Корее США пытаются объединить в единую оборонную структуру.
Военная часть в Сонджу расположена в 296 километрах к югу от Сеула, к концу месяца поэтапная установка нового оборудования будет завершена, отмечает южнокорейское агентство.
Система THAAD призвана сбивать ракеты противника на высоте от 40 до 150 километров, а комплексы PAC-3 - до 40 километров. Объединение двух систем позволит, как предполагается, расширить оперативную гибкость противоракетной обороны.
"Это усовершенствует систему THAAD, повысит оборонный потенциал этой системы для защиты граждан Южной Кореи от северокорейской ракетной угрозы", - приводит агентство заявление министерства обороны в Сеуле. По его заверению, речь не идет о размещении дополнительных систем THAAD, а только о замене старого оборудования на новое.
Батарея THAAD была размещена в Сонджу в 2017 году, несмотря на беспокойство со стороны Китая и России, а также местного населения.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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