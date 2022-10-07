США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее
США установили новое оборудование на батарее ПРО в Южной Корее после пусков ракет КНДР
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. PayneПогрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американские военные установили дополнительное оборудование на батарее противоракетных комплексов в районе южнокорейского города Сонджу для противодействия пускам баллистических ракет в КНДР, сообщило в пятницу информационное агентство Ренхап.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и системы PAC-3 в Южной Корее США пытаются объединить в единую оборонную структуру.
Военная часть в Сонджу расположена в 296 километрах к югу от Сеула, к концу месяца поэтапная установка нового оборудования будет завершена, отмечает южнокорейское агентство.
Система THAAD призвана сбивать ракеты противника на высоте от 40 до 150 километров, а комплексы PAC-3 - до 40 километров. Объединение двух систем позволит, как предполагается, расширить оперативную гибкость противоракетной обороны.
"Это усовершенствует систему THAAD, повысит оборонный потенциал этой системы для защиты граждан Южной Кореи от северокорейской ракетной угрозы", - приводит агентство заявление министерства обороны в Сеуле. По его заверению, речь не идет о размещении дополнительных систем THAAD, а только о замене старого оборудования на новое.