https://ria.ru/20221007/pro-1822142294.html

США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее

США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее - РИА Новости, 07.10.2022

США установили новое оборудование на батарее ПРО THAAD в Южной Корее

Американские военные установили дополнительное оборудование на батарее противоракетных комплексов в районе южнокорейского города Сонджу для противодействия... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:42

2022-10-07T09:42

2022-10-07T09:42

в мире

южная корея

сеул

сша

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американские военные установили дополнительное оборудование на батарее противоракетных комплексов в районе южнокорейского города Сонджу для противодействия пускам баллистических ракет в КНДР, сообщило в пятницу информационное агентство Ренхап.Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и системы PAC-3 в Южной Корее США пытаются объединить в единую оборонную структуру.Военная часть в Сонджу расположена в 296 километрах к югу от Сеула, к концу месяца поэтапная установка нового оборудования будет завершена, отмечает южнокорейское агентство.Система THAAD призвана сбивать ракеты противника на высоте от 40 до 150 километров, а комплексы PAC-3 - до 40 километров. Объединение двух систем позволит, как предполагается, расширить оперативную гибкость противоракетной обороны."Это усовершенствует систему THAAD, повысит оборонный потенциал этой системы для защиты граждан Южной Кореи от северокорейской ракетной угрозы", - приводит агентство заявление министерства обороны в Сеуле. По его заверению, речь не идет о размещении дополнительных систем THAAD, а только о замене старого оборудования на новое.Батарея THAAD была размещена в Сонджу в 2017 году, несмотря на беспокойство со стороны Китая и России, а также местного населения.

https://ria.ru/20221006/kndr-1821860369.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, сеул, сша