https://ria.ru/20221007/priamure-1822124284.html

Компании Приамурья просят расширить связи между Россией и Китаем

Компании Приамурья просят расширить связи между Россией и Китаем - РИА Новости, 07.10.2022

Компании Приамурья просят расширить связи между Россией и Китаем

Логистические компании Приамурья просят расширить пропускную способность грузовых трансграничных каналов между Россией и Китаем, сообщает амурское региональное... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T06:10

2022-10-07T06:10

2022-10-07T06:12

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Логистические компании Приамурья просят расширить пропускную способность грузовых трансграничных каналов между Россией и Китаем, сообщает амурское региональное отделение Всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"."Логистические компании Приамурья просят расширить пропускную способность грузовых трансграничных каналов между Россией и Китаем. Об этом предприниматели заявили в Благовещенске на деловой встрече, посвященной 20-летию общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", - говорится в сообщении.Одной из основных региональных особенностей Амурской области является прием запроса от западного бизнеса вследствие "поворота на Восток", отметили на встрече."Логистические компании Амурской области отметили резкий всплеск числа запросов из Центральной России, Урала и Сибири по поставкам техники, запчастей западных марок. Предприниматели отмечают недостаточность пропускной способности трансграничных каналов в Приморье. Поэтому к Благовещенску большой интерес, учитывая, что автомобильный мост через Амур загружен пока не полностью, у нас есть серьезный потенциал для роста", - заявил председатель Амурского регионального отделения "Опоры России" Борис Белобородов.Грузовой трафик через благовещенский пункт пропуска за год вырос в 2-2,5 раза, отметили амурские логисты. Если раньше заказ на доставку двигателя стоимостью 1-2 миллиона рублей был редкостью, сейчас каждые несколько дней приходят запросы на 15-20 миллионов. К традиционным запросам добавилась потребность возить негабариты, крупнотоннажные грузы и технику. Новые каналы доставки техники, в том числе полученной путем параллельного импорта, часто ищут средние и крупные горнодобывающие компании, производители стройматериалов и другие компании, рассказали представители логистического бизнеса.Многие морские порты за последние два года на 90% были переориентированы на контейнерные перевозки. Стало сложнее перевозить навальные грузы, в биг-бэг мешках, с погрузкой в трюм судна. На Дальнем Востоке и в Благовещенске, в частности, нужно расширять возможности портов - добавлять крановые мощности и строить новые склады, отметили члены амурской "Опоры России"."Уже сейчас мы наблюдаем на Дальнем Востоке эффект "узкого горлышка". У нас, бывает, идут сразу тридцать 20-футовых контейнеров, часто один большой груз на машину, и по весу по мосту через Амур он не проходит. Также нельзя по мосту возить крупногабарит, неколесную, негабаритную технику. В этом смысле нам нужен понтонный мост, а в целом нужно организовывать стабильный круглогодичный канал перевозок. Нужен "зимник" на Поярково, и чтобы эти вопросы получили согласование в КНР", - поделился владелец логистической компании в Амурской области Павел Овсянников.

https://ria.ru/20220927/priamure-1819711521.html

https://ria.ru/20221006/shkola-1821868507.html

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экономика, россия, китай, технологии