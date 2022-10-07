https://ria.ru/20221007/premiya-1822256294.html

В Совфеде прокомментировали присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"*

В Совфеде прокомментировали присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"* - РИА Новости, 07.10.2022

В Совфеде прокомментировали присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"*

Запад продолжает политику двойных стандартов, присуждение Нобелевской премии мира также политизировано, заявил РИА Новости в пятницу член конституционного... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:28

2022-10-07T15:28

2022-10-07T15:28

александр башкин

алесь беляцкий (александр беляцкий)

россия

белоруссия

мемориал

совет федерации рф

весна

нобелевская премия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Запад продолжает политику двойных стандартов, присуждение Нобелевской премии мира также политизировано, заявил РИА Новости в пятницу член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Не все же Международному Олимпийскому комитету политикой заниматься и проводить в жизнь тренды от Евросоюза, НАТО, Пентагона. Кроме спорта, кроме науки, теперь еще и Нобелевский комитет старается не отставать от своих товарищей", - сказал сенатор.По мнению законодателя, присуждение Премии мира в этом году – это "демонстрация политики двойных стандартов".Башкин с сожалением констатировал, что русофобская политика Запада сегодня захватила основные институты мира."Я уверен, что этот театр абсурда долго не продержится, поскольку большинство людей в мире обладает здравомыслием", - подчеркнул он.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.

https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html

https://ria.ru/20221007/premiya-1822214490.html

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Дарья Буймова

александр башкин, алесь беляцкий (александр беляцкий), россия, белоруссия, мемориал, совет федерации рф, весна, нобелевская премия, общество