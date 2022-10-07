https://ria.ru/20221007/premiya-1822256294.html
В Совфеде прокомментировали присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"*
В Совфеде прокомментировали присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"* - РИА Новости, 07.10.2022
В Совфеде прокомментировали присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"*
Запад продолжает политику двойных стандартов, присуждение Нобелевской премии мира также политизировано, заявил РИА Новости в пятницу член конституционного... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:28
2022-10-07T15:28
2022-10-07T15:28
александр башкин
алесь беляцкий (александр беляцкий)
россия
белоруссия
мемориал
совет федерации рф
весна
нобелевская премия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Запад продолжает политику двойных стандартов, присуждение Нобелевской премии мира также политизировано, заявил РИА Новости в пятницу член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Не все же Международному Олимпийскому комитету политикой заниматься и проводить в жизнь тренды от Евросоюза, НАТО, Пентагона. Кроме спорта, кроме науки, теперь еще и Нобелевский комитет старается не отставать от своих товарищей", - сказал сенатор.По мнению законодателя, присуждение Премии мира в этом году – это "демонстрация политики двойных стандартов".Башкин с сожалением констатировал, что русофобская политика Запада сегодня захватила основные институты мира."Я уверен, что этот театр абсурда долго не продержится, поскольку большинство людей в мире обладает здравомыслием", - подчеркнул он.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html
https://ria.ru/20221007/premiya-1822214490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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александр башкин, алесь беляцкий (александр беляцкий), россия, белоруссия, мемориал, совет федерации рф, весна, нобелевская премия, общество
Александр Башкин, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), Россия, Белоруссия, Мемориал, Совет Федерации РФ, Весна, Нобелевская премия, Общество
В Совфеде прокомментировали присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"*
Сенатор Башкин заявил, что присуждение Нобелевской премии мира политизировано