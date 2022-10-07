https://ria.ru/20221007/predprinimateli-1822332527.html

Московские предприниматели запустили проект "Своих не бросаем"

Московские предприниматели запустили проект "Своих не бросаем" - РИА Новости, 07.10.2022

Московские предприниматели запустили проект "Своих не бросаем"

Члены совета предпринимателей Москвы запустили проект "Своих не бросаем" - акция выросла из инициативы отдельных руководителей столичных компаний поддержать... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:10

2022-10-07T18:10

2022-10-07T18:10

экономика

москва

предприниматели

частичная мобилизация в россии

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Члены совета предпринимателей Москвы запустили проект "Своих не бросаем" - акция выросла из инициативы отдельных руководителей столичных компаний поддержать своих мобилизованных сотрудников, сообщили в штабе по защите бизнеса Москвы, при котором был создан совет."Активисты совета организовали сбор средств на поддержку военнослужащих через специальный фонд развития созидательного предпринимательства "Дело во имя веры". В первые же часы после старта проекта участники совета перечислили на поддержку солдат около десяти миллионов рублей. Этих средств будет достаточно, чтобы укомплектовать около 1,4 тысячи аптечек для мобилизованных солдат. При этом сбор средств продолжается", - говорится в сообщении.Организаторы акции планируют собрать не менее 90 миллионов рублей, чтобы направить военнослужащим 10 тысяч аптечек."Когда предлагали запустить такой проект, рассчитывали на точечные отклики от неравнодушных руководителей компаний, но к акции очень быстро присоединилось большинство членов совета. Сегодня мы видим запрос на возможность участвовать в этом проекте и от других предпринимателей столицы. Многие готовы перечислять часть своей прибыли в помощь солдатам, но не знают, как это сделать. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему проекту", - цитируется в сообщении член совета предпринимателей, генеральный директор компании "СП-Капитал" Артур Шакарян.Сбербанк поддержал инициативу и отменил комиссии с денежных переводов в пользу фонда. Комиссии на перечисления на закупку необходимых товаров с расчетного счета самой благотворительной организации также взиматься не будут. Присоединиться к проекту "Своих не бросаем" и сделать пожертвование можно через фонд "Дело во имя веры". Планируется отправить первую партию аптечек в середине октября.В совет предпринимателей Москвы при штабе по защите бизнеса города Москва входят 128 руководителей столичных компаний, экспертов, представителей бизнес- объединений. Он является постоянно действующей площадкой для диалога между предпринимательским сообществом и органами власти. Члены совета разрабатывают инициативы по совершенствованию законодательства и новых мер поддержки.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821636764.html

https://ria.ru/20221007/otdykh-1822265656.html

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