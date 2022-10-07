https://ria.ru/20221007/prava-1822394084.html

В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права

В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права - РИА Новости, 07.10.2022

В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права

Возможность предъявления электронных водительских прав и регистрационных документов прописали в правилах дорожного движения (ПДД), показывать документы... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T23:47

2022-10-07T23:47

2022-10-07T23:47

общество

авто

михаил черников

россия

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757357504_556:0:3078:1418_1920x0_80_0_0_28a0bbca786b9fb09442d3fe03808d4b.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Возможность предъявления электронных водительских прав и регистрационных документов прописали в правилах дорожного движения (ПДД), показывать документы инспекторам можно будет как в цифровой версии, так и на бумаге, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.Изменения коснулись "общих обязанностей водителей". Согласно действующим ПДД (пункт 2.1.1), водители обязаны иметь с собой и по требованию полицейских передавать им для проверки водительские права и регистрационные документы.В этот пункт добавлена сноска, согласно которой "документы, предусмотренные настоящими правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе".Эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения начался в России 1 октября. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Авто". Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся поправки в ПДД.В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822393612.html

https://ria.ru/20221007/svetofor-1822392486.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, михаил черников, россия, правительство рф