В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права
В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам водительские права в электронном виде
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Возможность предъявления электронных водительских прав и регистрационных документов прописали в правилах дорожного движения (ПДД), показывать документы инспекторам можно будет как в цифровой версии, так и на бумаге, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.
Изменения коснулись "общих обязанностей водителей". Согласно действующим ПДД (пункт 2.1.1), водители обязаны иметь с собой и по требованию полицейских передавать им для проверки водительские права и регистрационные документы.
В этот пункт добавлена сноска, согласно которой "документы, предусмотренные настоящими правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе".
Эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения начался в России 1 октября. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Авто". Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся поправки в ПДД.
В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
Вчера, 23:12В ПДД закрепили новый сигнал светофора