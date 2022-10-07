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В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права - РИА Новости, 07.10.2022
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В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права
В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права - РИА Новости, 07.10.2022
В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права
Возможность предъявления электронных водительских прав и регистрационных документов прописали в правилах дорожного движения (ПДД), показывать документы... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:47
2022-10-07T23:47
общество
авто
михаил черников
россия
правительство рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Возможность предъявления электронных водительских прав и регистрационных документов прописали в правилах дорожного движения (ПДД), показывать документы инспекторам можно будет как в цифровой версии, так и на бумаге, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.Изменения коснулись "общих обязанностей водителей". Согласно действующим ПДД (пункт 2.1.1), водители обязаны иметь с собой и по требованию полицейских передавать им для проверки водительские права и регистрационные документы.В этот пункт добавлена сноска, согласно которой "документы, предусмотренные настоящими правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе".Эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения начался в России 1 октября. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Авто". Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся поправки в ПДД.В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
https://ria.ru/20221007/pdd-1822393612.html
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общество, авто, михаил черников, россия, правительство рф
Общество, Авто, Михаил Черников, Россия, Правительство РФ
23:47 07.10.2022
 
В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права

В ПДД закрепили возможность предъявлять инспекторам водительские права в электронном виде

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Возможность предъявления электронных водительских прав и регистрационных документов прописали в правилах дорожного движения (ПДД), показывать документы инспекторам можно будет как в цифровой версии, так и на бумаге, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.
Изменения коснулись "общих обязанностей водителей". Согласно действующим ПДД (пункт 2.1.1), водители обязаны иметь с собой и по требованию полицейских передавать им для проверки водительские права и регистрационные документы.
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В этот пункт добавлена сноска, согласно которой "документы, предусмотренные настоящими правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе".
Эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения начался в России 1 октября. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Авто". Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся поправки в ПДД.
В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
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