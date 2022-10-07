https://ria.ru/20221007/povestki-1822274440.html

Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб

Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб - РИА Новости, 07.10.2022

Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб

Глава поселка в Краснодарском крае, выписывая повестки местным жителям, действовала законно, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:14

2022-10-07T16:14

2022-10-07T16:14

кирилл кабанов

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Глава поселка в Краснодарском крае, выписывая повестки местным жителям, действовала законно, сообщили в оперштабе региона.Ранее в сети появилась информация о том, что глава Поселковского сельского поселения Тимашевского района Кубани Наталья Желтобрюхова самостоятельно выписывала повестки, якобы об этом попросили представители военкомата из-за большой загруженности."В полномочиях местного самоуправления, к которым относятся и администрации сельских поселений, предусмотрено осуществление первичного воинского учета. Это регламентируется федеральным законодательством. В частности, это касается, оповещения пребывающих в запасе, в соответствии с заданием комиссариата, их доставку в военкомат. Глава поселкового сельского поселения и специалист военно-учетного стола выполнили эту работу в рамках своих полномочий", - сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.Мобилизационное задание на 27 сентября было сформировано с учетом резерва, поэтому часть граждан запаса вернули домой с вручением повесток военного комиссариата для отправки в другой день, добавили в пресс-службе администрации Тимашевского района.Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов обратил внимание на вопросы передачи повестки мобилизованным. Он отметил, что передача повестки – юридический процесс, но теоретически можно, чтобы повестку передавали уполномоченные призывных комиссий или сотрудники ЖКХ, но это несет в себе риски утечки информации о персональных данных. Кабанов уточнил РИА Новости, что передавать повестки должны официальные государственные органы и государственные структуры, это может быть МВД или представители военкоматов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821478719.html

https://ria.ru/20220929/tekhnika-1820473952.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кирилл кабанов, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии