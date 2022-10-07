Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб
Оперштаб не нашел нарушений в том, что глава кубанского поселка сама выписывала повестки
Повестки. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Глава поселка в Краснодарском крае, выписывая повестки местным жителям, действовала законно, сообщили в оперштабе региона.
Ранее в сети появилась информация о том, что глава Поселковского сельского поселения Тимашевского района Кубани Наталья Желтобрюхова самостоятельно выписывала повестки, якобы об этом попросили представители военкомата из-за большой загруженности.
"В полномочиях местного самоуправления, к которым относятся и администрации сельских поселений, предусмотрено осуществление первичного воинского учета. Это регламентируется федеральным законодательством. В частности, это касается, оповещения пребывающих в запасе, в соответствии с заданием комиссариата, их доставку в военкомат. Глава поселкового сельского поселения и специалист военно-учетного стола выполнили эту работу в рамках своих полномочий", - сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.
Мобилизационное задание на 27 сентября было сформировано с учетом резерва, поэтому часть граждан запаса вернули домой с вручением повесток военного комиссариата для отправки в другой день, добавили в пресс-службе администрации Тимашевского района.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов обратил внимание на вопросы передачи повестки мобилизованным. Он отметил, что передача повестки – юридический процесс, но теоретически можно, чтобы повестку передавали уполномоченные призывных комиссий или сотрудники ЖКХ, но это несет в себе риски утечки информации о персональных данных. Кабанов уточнил РИА Новости, что передавать повестки должны официальные государственные органы и государственные структуры, это может быть МВД или представители военкоматов.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
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