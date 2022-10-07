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Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб - РИА Новости, 07.10.2022
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Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб
Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб - РИА Новости, 07.10.2022
Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб
Глава поселка в Краснодарском крае, выписывая повестки местным жителям, действовала законно, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:14
2022-10-07T16:14
кирилл кабанов
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Глава поселка в Краснодарском крае, выписывая повестки местным жителям, действовала законно, сообщили в оперштабе региона.Ранее в сети появилась информация о том, что глава Поселковского сельского поселения Тимашевского района Кубани Наталья Желтобрюхова самостоятельно выписывала повестки, якобы об этом попросили представители военкомата из-за большой загруженности."В полномочиях местного самоуправления, к которым относятся и администрации сельских поселений, предусмотрено осуществление первичного воинского учета. Это регламентируется федеральным законодательством. В частности, это касается, оповещения пребывающих в запасе, в соответствии с заданием комиссариата, их доставку в военкомат. Глава поселкового сельского поселения и специалист военно-учетного стола выполнили эту работу в рамках своих полномочий", - сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.Мобилизационное задание на 27 сентября было сформировано с учетом резерва, поэтому часть граждан запаса вернули домой с вручением повесток военного комиссариата для отправки в другой день, добавили в пресс-службе администрации Тимашевского района.Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов обратил внимание на вопросы передачи повестки мобилизованным. Он отметил, что передача повестки – юридический процесс, но теоретически можно, чтобы повестку передавали уполномоченные призывных комиссий или сотрудники ЖКХ, но это несет в себе риски утечки информации о персональных данных. Кабанов уточнил РИА Новости, что передавать повестки должны официальные государственные органы и государственные структуры, это может быть МВД или представители военкоматов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821478719.html
https://ria.ru/20220929/tekhnika-1820473952.html
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кирилл кабанов, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Кирилл Кабанов, Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
16:14 07.10.2022
 
Глава кубанского поселка имела право выписывать повестки, заявил оперштаб

Оперштаб не нашел нарушений в том, что глава кубанского поселка сама выписывала повестки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкПовестки
Повестки - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Повестки. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Глава поселка в Краснодарском крае, выписывая повестки местным жителям, действовала законно, сообщили в оперштабе региона.
Ранее в сети появилась информация о том, что глава Поселковского сельского поселения Тимашевского района Кубани Наталья Желтобрюхова самостоятельно выписывала повестки, якобы об этом попросили представители военкомата из-за большой загруженности.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 16:07
Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани
"В полномочиях местного самоуправления, к которым относятся и администрации сельских поселений, предусмотрено осуществление первичного воинского учета. Это регламентируется федеральным законодательством. В частности, это касается, оповещения пребывающих в запасе, в соответствии с заданием комиссариата, их доставку в военкомат. Глава поселкового сельского поселения и специалист военно-учетного стола выполнили эту работу в рамках своих полномочий", - сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.
Мобилизационное задание на 27 сентября было сформировано с учетом резерва, поэтому часть граждан запаса вернули домой с вручением повесток военного комиссариата для отправки в другой день, добавили в пресс-службе администрации Тимашевского района.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов обратил внимание на вопросы передачи повестки мобилизованным. Он отметил, что передача повестки – юридический процесс, но теоретически можно, чтобы повестку передавали уполномоченные призывных комиссий или сотрудники ЖКХ, но это несет в себе риски утечки информации о персональных данных. Кабанов уточнил РИА Новости, что передавать повестки должны официальные государственные органы и государственные структуры, это может быть МВД или представители военкоматов.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 23:43
Белгородский оперштаб опроверг слухи об изъятии техники для нужд армии
 
Кирилл КабановРоссияБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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