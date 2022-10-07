https://ria.ru/20221007/pomosch-1822335702.html
Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине
Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине - РИА Новости, 07.10.2022
Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине
Евросоюз выделит два миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине в ближайшие дни, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:24
2022-10-07T18:24
2022-10-07T20:46
еврокомиссия
украина
урсула фон дер ляйен
в мире
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евросоюз
валдис домбровскис
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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Евросоюз выделит два миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине в ближайшие дни, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Праге, трансляция которой велась на сайте ЕК."Еще два миллиарда будут предоставлены в ближайшие дни", - сказала она о макрофинансовой помощи.Евросоюз ранее согласовал предоставление Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовых кредитов, которые планировалось перечислить несколькими траншами. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал в начале октября, что ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, а следующие две части будут перечислены позже в этом году.Эти 5 миллиардов являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого был перечислен летом.
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еврокомиссия, украина, урсула фон дер ляйен, в мире, прага, евросоюз, валдис домбровскис
Еврокомиссия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Прага, Евросоюз, Валдис Домбровскис
18:24 07.10.2022 (обновлено: 20:46 07.10.2022)
Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине
Фон дер Ляйен: ЕС выделит два миллиарда евро макрофинансовой помощи Киеву в ближайшие дни