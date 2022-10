https://ria.ru/20221007/politika-1822003471.html

"Готовьте буржуйки". Что ждет Украину зимой

"Готовьте буржуйки". Что ждет Украину зимой

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Каждую осень украинские СМИ по традиции рассказывают, как тяжело пережить зиму. Этот год не стал исключением, но сейчас ситуация гораздо хуже. Что Украине принесут январские морозы — в материале РИА Новости.Зима близкоВ Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды предсказывают холодную зиму. При этом сильного ветра не будет. Как пишет The Financial Times, из-за этого Запад может остаться без дополнительных источников энергии, которые так нужны в условиях дефицита газа.Однако Укргидрометцентр пытается успокоить население, утверждая, что серьезные холода обойдут республику стороной — отопительный сезон сократится.Правда, в школах Киева уже решили отменить октябрьские каникулы и увеличили зимние — январские, чтобы сэкономить на отоплении. При этом норму температуры воздуха в помещениях понизили до 17 градусов.По данным Киевского международного института социологии, только 24% украинцев считают свое жилье полностью защищенным от морозов. Еще 47% — частично. Сложнее всего на востоке страны — там грядущие холода не пугают лишь 12% респондентов. Причем жители сел и деревень чувствуют себя увереннее, чем горожане.Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что на зиму заготовили 2,2 миллиона кубометров угля и семь миллионов кубометров дров "на всякий случай". Кроме того, США пообещали два миллиарда кубометров газа. Всего же нужно 19 миллиардов. В хранилищах пока чуть больше 13.В регионах людей призывают заклеивать окна, запасаться дровами, теплой одеждой и одеялами, купить электрообогреватели, зарядные устройства, фонарики и свечи. Даже представители государственной инициативы Ukraine Now посоветовали приобрести дизельный генератор, а также подумать над тем, чтобы обзавестись печкой.Мэр Львова Андрей Садовой записал пятиминутное видео о предстоящей тяжелой зиме. Он надеется на дрова и буржуйки. "Это единственное, что останется, если другого не будет", — подчеркнул глава города.Главное — войнаГенсек НАТО Йенс Столтенберг тоже считает, что Украину ждет суровая зима, но Запад поможет ее преодолеть и украинцы "сохранят суверенитет". При этом он отметил, что ВСУ уже перевели с советских на натовские стандарты вооружения.Минобороны Украины еще летом обратилось к западным союзникам с просьбой обеспечить армию зимним обмундированием и снаряжением. Речь идет об одежде и палатках для 200 тысяч солдат. США, Канада, Швеция и Финляндия удовлетворят запрос наполовину. Где искать остальное, непонятно.По словам некоторых украинских военных, никакого зимнего обмундирования им пока не поступало. Один из офицеров признался изданию "Страна": его сослуживцы утепляются за свой счет, потому что по ночам уже довольно холодно. Другому бойцу зимнюю форму выдали еще летом, но он потерял ее при отступлении. По документам государство обеспечило его всем необходимым, поэтому теперь солдат надеется только на волонтеров.Тщетные надеждыПочти все свои доходы украинцам зимой придется тратить на отопление, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. "Сельские жители будут спасаться подсобным хозяйством, но лишатся промышленных товаров, потому что они станут им не по карману. А горожане рискуют столкнуться со стремительным ростом цен на продукты", — говорит эксперт.В Киеве никак не проработали решение этих проблем. Власти рассчитывают на Запад, удовлетворяющий все их запросы.Что касается армии, то, несмотря на жалобы военных, опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что войска обеспечат полностью. Запад в этом очень заинтересован. "Украинская экипировка достаточно качественная. Часть завезли из-за границы, но берцы, например, у них собственного производства", — говорит политолог Александр Дудчак.Однако власти позаботятся лишь о ВСУ, мирное население предоставят самим себе. "Гражданская инфраструктура еще до спецоперации была крайне изношенной. Этой зимой ситуация усугубится. Но Киев скорее потратит деньги на новую партию боеприпасов, чем на замену труб", — рассуждает эксперт.Запад сделает все для того, чтобы ВСУ получили палатки, буржуйки и топливо, а проблемы гражданских никого не волнуют, продолжает политолог Ростислав Ищенко. "Если у Киева до сих пор хватает горючего, чтобы бросать танки в наступление, можно не сомневаться: зиму украинские военные переживут", — подчеркивает он.Относительно остальных такой уверенности нет, уточняет эксперт. Впрочем, при нынешнем политическом режиме на Украине вряд ли кто-то осмелится протестовать.

