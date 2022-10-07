https://ria.ru/20221007/plity-1822245469.html

Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года

Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года - РИА Новости, 07.10.2022

Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года

Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в московских квартирах с начала года, это порядка 70% от их общего количества, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:02

2022-10-07T15:02

2022-10-07T15:02

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общество

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в московских квартирах с начала года, это порядка 70% от их общего количества, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в столичных квартирах с начала года. Это порядка 70% от их общего количества – ежедневно газовые плиты используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов, выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, а также проводят инструктаж.

https://realty.ria.ru/20220823/mosgaz-1811484583.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы