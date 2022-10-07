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Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года - РИА Новости, 07.10.2022
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Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года
Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года - РИА Новости, 07.10.2022
Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года
Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в московских квартирах с начала года, это порядка 70% от их общего количества, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:02
2022-10-07T15:02
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общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в московских квартирах с начала года, это порядка 70% от их общего количества, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в столичных квартирах с начала года. Это порядка 70% от их общего количества – ежедневно газовые плиты используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов, выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, а также проводят инструктаж.
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москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
15:02 07.10.2022
 

Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в московских квартирах с начала года, это порядка 70% от их общего количества, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в столичных квартирах с начала года. Это порядка 70% от их общего количества – ежедневно газовые плиты используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов, выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, а также проводят инструктаж.
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