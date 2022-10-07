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Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года
Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года - РИА Новости, 07.10.2022
Почти 1,3 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года
Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в московских квартирах с начала года, это порядка 70% от их общего количества, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:02
2022-10-07T15:02
2022-10-07T15:02
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в московских квартирах с начала года, это порядка 70% от их общего количества, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 1,3 миллиона газовых плит проверили в столичных квартирах с начала года. Это порядка 70% от их общего количества – ежедневно газовые плиты используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов, выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, а также проводят инструктаж.
https://realty.ria.ru/20220823/mosgaz-1811484583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы