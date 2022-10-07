https://ria.ru/20221007/peterburg-1822288802.html
Власти рассказали, сколько туристов посетило Петербург с начала года
Власти рассказали, сколько туристов посетило Петербург с начала года - РИА Новости, 07.10.2022
Власти рассказали, сколько туристов посетило Петербург с начала года
Санкт-Петербург с начала года посетило уже шесть миллионов путешественников, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:34
2022-10-07T18:34
2022-10-07T18:34
туризм
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сергей корнеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург с начала года посетило уже шесть миллионов путешественников, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев."Только что, в сентябре город преодолел порог в шесть миллионов гостей — уже больше, чем за весь прошлый год. Это преимущественно россияне, многие приезжают уже не в первый раз", — сказал он на открытии V Всероссийского фестиваля "Книжный маяк Петербурга".По словам Корнеева, заметно увеличилось число туристов, которые едут сюда на отдых семьями, с детьми.Ранее власти сообщали, что северную столицу по итогам 2022 года могут посетить более семи миллионов путешественников.
https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1821951852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Сергей Корнеев, Санкт-Петербург, турпоток, Туризм, туристы, Россия, отдых в России
Власти рассказали, сколько туристов посетило Петербург с начала года
Санкт-Петербург с начала года посетило уже шесть миллионов туристов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург с начала года посетило уже шесть миллионов путешественников, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
"Только что, в сентябре город преодолел порог в шесть миллионов гостей — уже больше, чем за весь прошлый год. Это преимущественно россияне, многие приезжают уже не в первый раз", — сказал он на открытии V Всероссийского фестиваля "Книжный маяк Петербурга".
По словам Корнеева, заметно увеличилось число туристов, которые едут сюда на отдых семьями, с детьми.
Ранее власти сообщали, что северную столицу по итогам 2022 года могут посетить более семи миллионов путешественников.