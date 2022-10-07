https://ria.ru/20221007/peterburg-1822288802.html

Власти рассказали, сколько туристов посетило Петербург с начала года

Власти рассказали, сколько туристов посетило Петербург с начала года - РИА Новости, 07.10.2022

Власти рассказали, сколько туристов посетило Петербург с начала года

Санкт-Петербург с начала года посетило уже шесть миллионов путешественников, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:34

2022-10-07T18:34

2022-10-07T18:34

туризм

новости - туризм

сергей корнеев

санкт-петербург

турпоток

туризм

туристы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург с начала года посетило уже шесть миллионов путешественников, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев."Только что, в сентябре город преодолел порог в шесть миллионов гостей — уже больше, чем за весь прошлый год. Это преимущественно россияне, многие приезжают уже не в первый раз", — сказал он на открытии V Всероссийского фестиваля "Книжный маяк Петербурга".По словам Корнеева, заметно увеличилось число туристов, которые едут сюда на отдых семьями, с детьми.Ранее власти сообщали, что северную столицу по итогам 2022 года могут посетить более семи миллионов путешественников.

https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1821951852.html

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

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