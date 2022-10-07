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Белый дом не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Белый дом не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия - РИА Новости, 07.10.2022

Белый дом не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Заявление президента США Джо Байдена об угрозе "атомного Армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:26

2022-10-07T20:26

2022-10-07T20:27

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об угрозе "атомного Армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет, президент говорил об обеспокоенности угрозами господина (президента России Владимира – ред.) Путина применить ядерное оружие точно так же, как он делал это на Генассамблее ООН, и мы делали на протяжении последних нескольких недель", - сказала она журналистам.Накануне Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года оказался перед угрозой применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться так, как сейчас. Он заявил, что достаточно хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы понимать, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия или биологического, или химического"."Я не думаю, что есть какая-либо возможность легко (применить) тактическое ядерное оружие и не получить армагеддон", - цитирует его высказывания Белый дом.Слова Байдена стали главной темой ежедневного пресс-брифинга Белого дома. Жан-Пьер повторила, что США не видят признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия, и не считают нужным повышать готовность собственных сил сдерживания."Путин может в любое время это деэскалировать. Нет никаких причин для эскалации", - сказала она.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20221006/gegemoniya-1821821438.html

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