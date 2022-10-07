https://ria.ru/20221007/oruzhie-1822250956.html

Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше

Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше - РИА Новости, 07.10.2022

Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше

Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:15

2022-10-07T15:15

2022-10-07T15:44

в мире

александр лукашенко

польша

белоруссия

россия

ядерное оружие

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.По информации агентства, данное заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на неформальный саммит глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге.Ранее президент Польши Анджей Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. При этом он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

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белоруссия

россия

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, польша, белоруссия, россия, ядерное оружие