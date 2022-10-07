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Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше - РИА Новости, 07.10.2022
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Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше
Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше - РИА Новости, 07.10.2022
Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше
Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:15
2022-10-07T15:44
в мире
александр лукашенко
польша
белоруссия
россия
ядерное оружие
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.По информации агентства, данное заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на неформальный саммит глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге.Ранее президент Польши Анджей Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. При этом он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.
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в мире, александр лукашенко, польша, белоруссия, россия, ядерное оружие
В мире, Александр Лукашенко, Польша, Белоруссия, Россия, Ядерное оружие
15:15 07.10.2022 (обновлено: 15:44 07.10.2022)
 
Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше

Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на угрозу ядерного оружия в Польше

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По информации агентства, данное заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на неформальный саммит глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. При этом он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.
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