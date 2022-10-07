https://ria.ru/20221007/odkb-1822258048.html

В Казахстане торжественно закрылись учения ОДКБ

В Казахстане торжественно закрылись учения ОДКБ - РИА Новости, 07.10.2022

В Казахстане торжественно закрылись учения ОДКБ

Церемония закрытия учений ОДКБ состоялась в пятницу в Казахстане, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре ОДКБ. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:30

2022-10-07T15:30

2022-10-07T15:30

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Церемония закрытия учений ОДКБ состоялась в пятницу в Казахстане, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре ОДКБ."В рамках учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости. Все без исключения участники показали высокие результаты. Профессиональным владением боевой техникой и оружием вы подтвердили свой уровень подготовки", - подчеркнул первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов, которого цитирует пресс-центр.Учения позволили повысить практические навыки командования Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, уровень полевой выучки и слаженности действий компонентов КСОР, выработать и освоить новые формы и способы выполнения задач, добавили в пресс-центре.В церемонии приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, аким Жамбылской области Казахстана Нуржан Нуржигитов, представители военно-дипломатического корпуса.Командно-штабные учения "Взаимодействие-2022" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения "Поиск-2022" с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" с подразделениями материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ проводились одновременно с 26 сентября по 13 октября.Общая численность участников учений - более 6,5 тысяч человек, свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составляли подразделения Центрального военного округа.

https://ria.ru/20221006/zaschita-1822087644.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казахстан, одкб, в мире, анатолий сидоров