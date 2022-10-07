Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Донецку и Горловке семь снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что в 14.24 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".