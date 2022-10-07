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Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/obstrel-1822246739.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов
Украинские войска выпустили в пятницу по Донецку и Горловке семь снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:05
2022-10-07T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Донецку и Горловке семь снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что в 14.24 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221006/poteri-1822036127.html
https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:05 07.10.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Донецку и Горловке семь снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Уничтоженный украинский танк в Волновахе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 17:34Специальная военная операция на Украине
Экс-советник Белого дома заявил о больших военных потерях Киева
В представительстве добавили, что в 14.24 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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