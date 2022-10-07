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Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов

Украинские войска выпустили в пятницу по Донецку и Горловке семь снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:05

2022-10-07T15:05

2022-10-07T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Донецку и Горловке семь снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что в 14.24 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221006/poteri-1822036127.html

https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины