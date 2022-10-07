https://ria.ru/20221007/navalnyy-1822303222.html
Суд отказал Навальному еще по двум искам к ИК-6
Суд отказал Навальному еще по двум искам к ИК-6 - РИА Новости, 07.10.2022
Суд отказал Навальному еще по двум искам к ИК-6
Ковровский городской суд Владимирской области отказал в удовлетворении еще двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 - по обжалованию... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:07
2022-10-07T17:07
2022-10-07T17:07
происшествия
алексей навальный
владимирская область
ковров
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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отказал в удовлетворении еще двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 - по обжалованию постановлений о признании злостным нарушителем отбывания наказания и о водворении в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в суде.По данным сайта Ковровского городского суда, в августе и сентябре Навальный подал к ИК-6 девять исков. Три из них - по поводу информации о заказчике производимых им в колонии изделий, объявленного ему предостережения и помещения в штрафной изолятор - суд уже рассмотрел и в удовлетворении отказал. Еще в двух Навальный оспаривал постановления о признании злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и о контроле писем от лиц, оказывающих юридическую помощь. В остальных заявлениях он обжалует водворение в штрафной изолятор на разные сроки.Иски по оспариванию постановлений о признании злостным нарушителем и по одному из водворений в ШИЗО суд рассмотрел в пятницу. "В удовлетворении обоих исков отказано", - сообщили в суде. До этого Навальный уже подавал к колониям, где отбывал срок либо проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20220812/navalnyy-1809118633.html
https://ria.ru/20220618/artemenko-1796500117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей навальный, владимирская область, ковров
Происшествия, Алексей Навальный, Владимирская область, Ковров
Суд отказал Навальному еще по двум искам к ИК-6
Ковровский городской суд отказал Навальному в удовлетворении двух исков к ИК-6
РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отказал в удовлетворении еще двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 - по обжалованию постановлений о признании злостным нарушителем отбывания наказания и о водворении в штрафной изолятор, сообщили РИА Новости в суде.
По данным сайта Ковровского городского суда, в августе и сентябре Навальный подал к ИК-6 девять исков. Три из них - по поводу информации о заказчике производимых им в колонии изделий, объявленного ему предостережения и помещения в штрафной изолятор - суд уже рассмотрел и в удовлетворении отказал. Еще в двух Навальный оспаривал постановления о признании злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и о контроле писем от лиц, оказывающих юридическую помощь. В остальных заявлениях он обжалует водворение в штрафной изолятор на разные сроки.
Иски по оспариванию постановлений о признании злостным нарушителем и по одному из водворений в ШИЗО суд рассмотрел в пятницу. "В удовлетворении обоих исков отказано", - сообщили в суде. До этого Навальный уже подавал к колониям, где отбывал срок либо проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы
приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
- по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае Мосгорсуд
признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.