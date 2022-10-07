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Мобилизованных в Новгородской области обеспечат дополнительной экипировкой - РИА Новости, 07.10.2022
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Мобилизованных в Новгородской области обеспечат дополнительной экипировкой
Мобилизованных в Новгородской области обеспечат дополнительной экипировкой - РИА Новости, 07.10.2022
Мобилизованных в Новгородской области обеспечат дополнительной экипировкой
Дополнительное обмундирование и экипировку приобретут для призванных в рамках частичной мобилизации жителей Новгородской области за счет регионального бюджета и РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:46
2022-10-07T19:10
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
россия
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Дополнительное обмундирование и экипировку приобретут для призванных в рамках частичной мобилизации жителей Новгородской области за счет регионального бюджета и внебюджетных источников, сообщила пресс-служба областного правительства."Правительством региона принято решение о приобретении за счет средств областного бюджета и благотворительных пожертвований фонда "Сохрани жизнь" дополнительного обмундирования", - говорится в сообщении.Так, за счет средств фонда предполагается закупить наборы для мобилизованных, в которые войдут спальные мешки, дорожные коврики, шапки, фонарики, индивидуальные медицинские аптечки. Их получат как те, будет призван по частичной мобилизации, так и те, кто уже проходит боевое слаживание в воинских частях.Одновременно работодателями региона внедряются различные меры поддержки мобилизованных работников и их семей. Так, предоставляются оплачиваемые отпуска для подготовки к отправке по месту службы, материальная помощь для приобретения предметов первой необходимости. На период участия в специальной военной операции за призванным по частичной мобилизации сотрудником сохраняется зарплата.Как отмечают региональные власти, также по поручению губернатора Новгородской области Андрея Никитина разработан пакет мер поддержки семей мобилизованных, который предусматривает оказание бесплатной юридической и психологической помощи, содействие в поиске работы, а также в получении дополнительного профессионального образования.По поручению Никитина областное министерство труда и социальной защиты населения прорабатывает с Минтрудом РФ вопрос о поддержке мобилизованных граждан, заключивших социальные контракты."В случае мобилизации гражданина планируется приостановить срок действия социального контракта и продлить его с момента возвращения. В случае, если социальный контракт невозможно реализовать в связи с мобилизацией, его действие будет прекращено, однако выплаченные денежные средства взыскиваться не будут. Призыв на военную службу является уважительной причиной расторжения социального контракта", - поясняют в правительстве Новгородской области.
https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Россия, Частичная мобилизация в России
18:46 07.10.2022 (обновлено: 19:10 07.10.2022)
 
Мобилизованных в Новгородской области обеспечат дополнительной экипировкой

Мобилизованных в Новгородской области обеспечат дополнительным обмундированием

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Дополнительное обмундирование и экипировку приобретут для призванных в рамках частичной мобилизации жителей Новгородской области за счет регионального бюджета и внебюджетных источников, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Правительством региона принято решение о приобретении за счет средств областного бюджета и благотворительных пожертвований фонда "Сохрани жизнь" дополнительного обмундирования", - говорится в сообщении.
Так, за счет средств фонда предполагается закупить наборы для мобилизованных, в которые войдут спальные мешки, дорожные коврики, шапки, фонарики, индивидуальные медицинские аптечки. Их получат как те, будет призван по частичной мобилизации, так и те, кто уже проходит боевое слаживание в воинских частях.
Одновременно работодателями региона внедряются различные меры поддержки мобилизованных работников и их семей. Так, предоставляются оплачиваемые отпуска для подготовки к отправке по месту службы, материальная помощь для приобретения предметов первой необходимости. На период участия в специальной военной операции за призванным по частичной мобилизации сотрудником сохраняется зарплата.
Как отмечают региональные власти, также по поручению губернатора Новгородской области Андрея Никитина разработан пакет мер поддержки семей мобилизованных, который предусматривает оказание бесплатной юридической и психологической помощи, содействие в поиске работы, а также в получении дополнительного профессионального образования.
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По поручению Никитина областное министерство труда и социальной защиты населения прорабатывает с Минтрудом РФ вопрос о поддержке мобилизованных граждан, заключивших социальные контракты.
"В случае мобилизации гражданина планируется приостановить срок действия социального контракта и продлить его с момента возвращения. В случае, если социальный контракт невозможно реализовать в связи с мобилизацией, его действие будет прекращено, однако выплаченные денежные средства взыскиваться не будут. Призыв на военную службу является уважительной причиной расторжения социального контракта", - поясняют в правительстве Новгородской области.
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ОбществоАндрей Никитин (политик)Новгородская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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