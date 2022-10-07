https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822150384.html

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации - РИА Новости, 07.10.2022

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:23

2022-10-07T10:23

2022-10-07T10:23

сергей шойгу

россия

красноярский край

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора."Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. 4 октября к местам дислокации, определенным министерством обороны России, были отправлены последние группы мобилизованных. При этом в ходе мобилизации в военкоматы приходили не только те, кто получали повестки, но и обращались добровольцы, готовые нести службу и выполнять задачи в ходе специальной военной операции", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что жители края проявили высокую сознательностью и желание защищать Родину в это время."В военкоматах также есть сведения о тех, кто готов отбыть в войска, если мобилизация будет продолжена", - добавил он.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

красноярский край

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шойгу, россия, красноярский край, украина, частичная мобилизация в россии, общество