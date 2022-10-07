Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации
Красноярский край одним из первых выполнил план по частичной мобилизации
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
"Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. 4 октября к местам дислокации, определенным министерством обороны России, были отправлены последние группы мобилизованных. При этом в ходе мобилизации в военкоматы приходили не только те, кто получали повестки, но и обращались добровольцы, готовые нести службу и выполнять задачи в ходе специальной военной операции", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что жители края проявили высокую сознательностью и желание защищать Родину в это время.
"В военкоматах также есть сведения о тех, кто готов отбыть в войска, если мобилизация будет продолжена", - добавил он.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.