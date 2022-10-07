09:08 07.10.2022 (обновлено: 09:21 07.10.2022)
На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС
Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре и продлится максимум 2 месяца, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.
"Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией... Миссия начнется в октябре и продлится в течение максимум двух месяцев", - говорится в заявлении.
Как отмечается, цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.