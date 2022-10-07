https://ria.ru/20221007/missiya-1822137048.html

На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС

На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС - РИА Новости, 07.10.2022

На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС

Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре и продлится максимум 2 месяца, говорится в заявлении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:08

2022-10-07T09:08

2022-10-07T09:21

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россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре и продлится максимум 2 месяца, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета."Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией... Миссия начнется в октябре и продлится в течение максимум двух месяцев", - говорится в заявлении.Как отмечается, цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20221006/vstrecha-1822001226.html

https://ria.ru/20221004/voennoplennye-1821552797.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, евросоюз, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, россия, европейский совет, совет федерации рф