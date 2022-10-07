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На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС - РИА Новости, 07.10.2022
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На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС
На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС - РИА Новости, 07.10.2022
На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС
Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре и продлится максимум 2 месяца, говорится в заявлении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:08
2022-10-07T09:21
в мире
армения
азербайджан
евросоюз
григорий карасин
владимир путин
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре и продлится максимум 2 месяца, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета."Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией... Миссия начнется в октябре и продлится в течение максимум двух месяцев", - говорится в заявлении.Как отмечается, цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20221006/vstrecha-1822001226.html
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в мире, армения, азербайджан, евросоюз, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, россия, европейский совет, совет федерации рф
В мире, Армения, Азербайджан, Евросоюз, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, Европейский совет, Совет Федерации РФ
09:08 07.10.2022 (обновлено: 09:21 07.10.2022)
 
На границе Армении и Азербайджана начнется гражданская миссия ЕС

Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре и продлится максимум 2 месяца, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.
"Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией... Миссия начнется в октябре и продлится в течение максимум двух месяцев", - говорится в заявлении.
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Как отмечается, цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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В миреАрменияАзербайджанЕвросоюзГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянРоссияЕвропейский советСовет Федерации РФ
 
 
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