https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822288938.html
В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия
В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия - РИА Новости, 07.10.2022
В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия
В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщал губернатор РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:36
2022-10-07T16:36
2022-10-07T17:18
общество
санкт-петербург
александр беглов
городское хозяйство москвы
новости культуры
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщал губернатор Александр Беглов."На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце", - написал Беглов в Telegram-канале.Вместе с тем, отметил он, новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские елки в городском календаре будут сохранены."Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", - добавил губернатор.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, городское хозяйство москвы, новости культуры
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Городское хозяйство Москвы, Новости культуры
16:36 07.10.2022 (обновлено: 17:18 07.10.2022)
В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия
В Санкт-Петербурге решили отменить праздничные мероприятия по случаю Нового года