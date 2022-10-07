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В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия - РИА Новости, 07.10.2022
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В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия
В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия - РИА Новости, 07.10.2022
В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия
В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщал губернатор РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:36
2022-10-07T17:18
общество
санкт-петербург
александр беглов
городское хозяйство москвы
новости культуры
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщал губернатор Александр Беглов."На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце", - написал Беглов в Telegram-канале.Вместе с тем, отметил он, новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские елки в городском календаре будут сохранены."Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", - добавил губернатор.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, городское хозяйство москвы, новости культуры
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Городское хозяйство Москвы, Новости культуры
16:36 07.10.2022 (обновлено: 17:18 07.10.2022)
 
В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия

В Санкт-Петербурге решили отменить праздничные мероприятия по случаю Нового года

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРождественская ярмарка на Манежной площади в Санкт-Петербурге
Рождественская ярмарка на Манежной площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рождественская ярмарка на Манежной площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщал губернатор Александр Беглов.
"На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце", - написал Беглов в Telegram-канале.
Вместе с тем, отметил он, новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские елки в городском календаре будут сохранены.
"Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", - добавил губернатор.
Калуга - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:38
В Калуге отменят новогодние праздничные мероприятия
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловГородское хозяйство МосквыНовости культуры
 
 
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