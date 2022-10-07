https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822288938.html

В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия

В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия - РИА Новости, 07.10.2022

В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия

В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщал губернатор РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:36

2022-10-07T16:36

2022-10-07T17:18

общество

санкт-петербург

александр беглов

городское хозяйство москвы

новости культуры

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщал губернатор Александр Беглов."На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце", - написал Беглов в Telegram-канале.Вместе с тем, отметил он, новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские елки в городском календаре будут сохранены."Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", - добавил губернатор.

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общество, санкт-петербург, александр беглов, городское хозяйство москвы, новости культуры