https://ria.ru/20221007/merkel-1822140630.html
"С ней мы бы не бедствовали": немцы поддержали Меркель за слова о России
"С ней мы бы не бедствовали": немцы поддержали Меркель за слова о России - РИА Новости, 07.10.2022
"С ней мы бы не бедствовали": немцы поддержали Меркель за слова о России
Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на резонансное заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить отношения с Россией ради... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:32
2022-10-07T09:32
2022-10-07T16:21
в мире
ангела меркель
россия
германия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на резонансное заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить отношения с Россией ради достижения прочного мира.Многие комментаторы заметили, что именно во время канцлерства Меркель Германии и Евросоюзу удавалось соблюдать относительный баланс в диалоге с Кремлем. Пользователи подчеркнули, что нынешним властям Германии не хватает этого навыка."Никогда не был поклонником Меркель. Но вот мысль, что "прочный мир возможен только при участии России", абсолютно верна. Если бы к инициативам Путина в первые годы его президентства относились серьезно, это стало бы реальностью, если бы не США", — написал Helmut B."Меркель права. Дела у нас шли хорошо долгое время, отчасти из-за дешевой энергии из России. К сожалению, американцы не дали украинцам выполнить Минские соглашения — теперь у нас бардак", — считает Fair und Gerecht."У нее больше здравого смысла, чем у Бербок или Лаутербаха, если говорить о серьезности слов", — заявил комментатор с ником Eala Frya Fresena."Что бы ни говорили о политике Меркель, она пыталась найти баланс. Это сделало ее одной из самых популярных людей в мире. И еще у нее было чувство реализма. Она не рассказывала нам сказок", — отметил Burkhard B."Жаль, что такую здравую перспективу формулирует человек, который, к сожалению, уже не несет никакой ответственности в политическом Берлине", — посетовал Tom T.Ангела Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021-м, она занимала пост канцлера в течение 16 лет, с 2005 года.
https://ria.ru/20221006/bezhentsy-1821881157.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ангела меркель, россия, германия
В мире, Ангела Меркель, Россия, Германия
09:32 07.10.2022 (обновлено: 16:21 07.10.2022)
"С ней мы бы не бедствовали": немцы поддержали Меркель за слова о России
Читатели Die Welt поддержали Меркель после ее слов о мире с Россией
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
отреагировали на резонансное заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить отношения с Россией ради достижения прочного мира.
Многие комментаторы заметили, что именно во время канцлерства Меркель Германии и Евросоюзу удавалось соблюдать относительный баланс в диалоге с Кремлем. Пользователи подчеркнули, что нынешним властям Германии не хватает этого навыка.
"Никогда не был поклонником Меркель. Но вот мысль, что "прочный мир возможен только при участии России", абсолютно верна. Если бы к инициативам Путина в первые годы его президентства относились серьезно, это стало бы реальностью, если бы не США", — написал Helmut B.
"Меркель права. Дела у нас шли хорошо долгое время, отчасти из-за дешевой энергии из России. К сожалению, американцы не дали украинцам выполнить Минские соглашения — теперь у нас бардак", — считает Fair und Gerecht.
"С тех пор как Обама пренебрежительно назвал Россию "региональной державой", стало ясно, что в политике что-то закипает. Возможно, именно госпожа Меркель "держала крышку" на этой кипящей кастрюле в течение многих лет. Она поставила изменения через торговлю во главу угла своей политики, потому что знала, какие политические "ястребы" затаились на заднем плане и ждут своего шанса. Теперь суп раздается ложками, только он никому не нравится", — высказался OstseeStrand.
"У нее больше здравого смысла, чем у Бербок или Лаутербаха, если говорить о серьезности слов", — заявил комментатор с ником Eala Frya Fresena.
"Что бы ни говорили о политике Меркель, она пыталась найти баланс. Это сделало ее одной из самых популярных людей в мире. И еще у нее было чувство реализма. Она не рассказывала нам сказок", — отметил Burkhard B.
"Жаль, что такую здравую перспективу формулирует человек, который, к сожалению, уже не несет никакой ответственности в политическом Берлине", — посетовал Tom T.
"С дипломатическими способностями Меркель мы бы не оказались в нынешней катастрофе. Нищета, в которой мы оказались, была вызвана полным отсутствием дипломатического такта в сочетании с почти непреодолимой гордыней, так что то, что создала Меркель, было разрушено в рекордно короткие сроки. Надменность предшествует событию. К сожалению, многим людям эта гордыня стоит жизни. Германия заплатит за это очень высокую цену", — считает Susanne H.
Ангела Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021-м, она занимала пост канцлера в течение 16 лет, с 2005 года.