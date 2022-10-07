https://ria.ru/20221007/merkel-1822140630.html

"С ней мы бы не бедствовали": немцы поддержали Меркель за слова о России

"С ней мы бы не бедствовали": немцы поддержали Меркель за слова о России - РИА Новости, 07.10.2022

"С ней мы бы не бедствовали": немцы поддержали Меркель за слова о России

Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на резонансное заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить отношения с Россией ради... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:32

2022-10-07T09:32

2022-10-07T16:21

в мире

ангела меркель

россия

германия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на резонансное заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить отношения с Россией ради достижения прочного мира.Многие комментаторы заметили, что именно во время канцлерства Меркель Германии и Евросоюзу удавалось соблюдать относительный баланс в диалоге с Кремлем. Пользователи подчеркнули, что нынешним властям Германии не хватает этого навыка."Никогда не был поклонником Меркель. Но вот мысль, что "прочный мир возможен только при участии России", абсолютно верна. Если бы к инициативам Путина в первые годы его президентства относились серьезно, это стало бы реальностью, если бы не США", — написал Helmut B."Меркель права. Дела у нас шли хорошо долгое время, отчасти из-за дешевой энергии из России. К сожалению, американцы не дали украинцам выполнить Минские соглашения — теперь у нас бардак", — считает Fair und Gerecht."У нее больше здравого смысла, чем у Бербок или Лаутербаха, если говорить о серьезности слов", — заявил комментатор с ником Eala Frya Fresena."Что бы ни говорили о политике Меркель, она пыталась найти баланс. Это сделало ее одной из самых популярных людей в мире. И еще у нее было чувство реализма. Она не рассказывала нам сказок", — отметил Burkhard B."Жаль, что такую ​​здравую перспективу формулирует человек, который, к сожалению, уже не несет никакой ответственности в политическом Берлине", — посетовал Tom T.Ангела Меркель покинула должность главы германского правительства в 2021-м, она занимала пост канцлера в течение 16 лет, с 2005 года.

https://ria.ru/20221006/bezhentsy-1821881157.html

https://ria.ru/20220928/putin-1819998554.html

https://ria.ru/20221005/spg-1821659847.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, ангела меркель, россия, германия