21:20 07.10.2022 (обновлено: 23:16 07.10.2022)
Сотрудники МАГАТЭ знают, кто обстреливает ЗАЭС, но молчат, заявил Балицкий
Балицкий: сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС знают, кто обстреливает станцию, но публично молчат
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Иностранные специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, владеют ситуацией и знают, кто ведет обстрелы по району станции, но публично не комментируют, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Тот факт, что они находятся на станции, говорит о том, что они точно знают ситуацию, а это уже для нас достаточно позитивный момент. Я уверен в том, что они все равно докладывают это своему руководству, хотя они не хотят это делать публично", - сказал Балицкий.
Глава региона отметил, что эксперты МАГАТЭ сегодня ситуацию комментируют сугубо с профессиональной точки зрения и постоянно объясняют, что они в политику не вмешиваются. "Подтверждать, откуда летят прилеты (хотя они прекрасно знают, что они летят с украинской стороны), они официально не хотят", - сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.