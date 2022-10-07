https://ria.ru/20221007/magate-1822377399.html

Сотрудники МАГАТЭ знают, кто обстреливает ЗАЭС, но молчат, заявил Балицкий

Сотрудники МАГАТЭ знают, кто обстреливает ЗАЭС, но молчат, заявил Балицкий - РИА Новости, 07.10.2022

Сотрудники МАГАТЭ знают, кто обстреливает ЗАЭС, но молчат, заявил Балицкий

Иностранные специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, владеют ситуацией и знают, кто ведет обстрелы по району станции, но публично не комментируют,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:20

2022-10-07T21:20

2022-10-07T23:16

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

рафаэль гросси

энергодар

запорожская область

днепр (город)

магатэ

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Иностранные специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, владеют ситуацией и знают, кто ведет обстрелы по району станции, но публично не комментируют, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Тот факт, что они находятся на станции, говорит о том, что они точно знают ситуацию, а это уже для нас достаточно позитивный момент. Я уверен в том, что они все равно докладывают это своему руководству, хотя они не хотят это делать публично", - сказал Балицкий.Глава региона отметил, что эксперты МАГАТЭ сегодня ситуацию комментируют сугубо с профессиональной точки зрения и постоянно объясняют, что они в политику не вмешиваются. "Подтверждать, откуда летят прилеты (хотя они прекрасно знают, что они летят с украинской стороны), они официально не хотят", - сказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

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запорожская область

днепр (город)

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Наталья Макарова

в мире, евгений балицкий, рафаэль гросси, энергодар, запорожская область, днепр (город), магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"