17:11 07.10.2022 (обновлено: 17:19 07.10.2022)
На Запорожской АЭС сменили экспертов МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о смене экспертов на ЗАЭС и усилении группы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Первая замена экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступила "усиленная группа" специалистов, сообщило в пятницу агентство со ссылкой на генерального директора Рафаэля Гросси.
"Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ)... завершена, и теперь на станции находится новая усиленная группа экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и охране", - сообщило агентство в соцсети Twitter.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.