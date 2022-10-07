https://ria.ru/20221007/magate-1822307114.html

На Запорожской АЭС сменили экспертов МАГАТЭ

На Запорожской АЭС сменили экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 07.10.2022

На Запорожской АЭС сменили экспертов МАГАТЭ

Первая замена экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступила "усиленная группа" специалистов, РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:11

2022-10-07T17:11

2022-10-07T17:19

специальная военная операция на украине

магатэ

запорожская аэс

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рафаэль гросси

энергодар

запорожская область

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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Первая замена экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялась на Запорожской АЭС, к работе приступила "усиленная группа" специалистов, сообщило в пятницу агентство со ссылкой на генерального директора Рафаэля Гросси."Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ)... завершена, и теперь на станции находится новая усиленная группа экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и охране", - сообщило агентство в соцсети Twitter.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

магатэ, запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр