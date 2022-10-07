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Новая группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в течение дня - РИА Новости, 07.10.2022
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Новая группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в течение дня
Новая группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в течение дня - РИА Новости, 07.10.2022
Новая группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в течение дня
Группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС в пятницу, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:07
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магатэ
владимир рогов
рафаэль гросси
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС в пятницу, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ, которые осуществляют мониторинг ситуации на атомной станции. Глава агентства Рафаэль Гросси заявлял, что организация увеличит число находящихся на ЗАЭС экспертов до четырех."К нам едет группа экспертов МАГАТЭ. Сегодня они должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию и сменить двух специалистов из Испании и Румынии. Их заменят граждане Ирландии, Канады Литвы и Словакии", - сказал Рогов.
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магатэ, владимир рогов, рафаэль гросси, запорожская область, запорожская аэс
МАГАТЭ, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Запорожская область, Запорожская АЭС
11:07 07.10.2022 (обновлено: 11:18 07.10.2022)
 
Новая группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в течение дня

Новая группа экспертов МАГАТЭ из четырех человек должна прибыть на ЗАЭС в течение дня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС в пятницу, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ, которые осуществляют мониторинг ситуации на атомной станции. Глава агентства Рафаэль Гросси заявлял, что организация увеличит число находящихся на ЗАЭС экспертов до четырех.
"К нам едет группа экспертов МАГАТЭ. Сегодня они должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию и сменить двух специалистов из Испании и Румынии. Их заменят граждане Ирландии, Канады Литвы и Словакии", - сказал Рогов.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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МАГАТЭВладимир РоговРафаэль ГроссиЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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