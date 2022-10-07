https://ria.ru/20221007/magate-1822162651.html

Новая группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в течение дня

Новая группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в течение дня - РИА Новости, 07.10.2022

Новая группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в течение дня

Группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС в пятницу, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:07

2022-10-07T11:07

2022-10-07T11:18

магатэ

владимир рогов

рафаэль гросси

запорожская область

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Группа экспертов МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС в пятницу, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ, которые осуществляют мониторинг ситуации на атомной станции. Глава агентства Рафаэль Гросси заявлял, что организация увеличит число находящихся на ЗАЭС экспертов до четырех."К нам едет группа экспертов МАГАТЭ. Сегодня они должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию и сменить двух специалистов из Испании и Румынии. Их заменят граждане Ирландии, Канады Литвы и Словакии", - сказал Рогов.

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магатэ, владимир рогов, рафаэль гросси, запорожская область, запорожская аэс