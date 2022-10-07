https://ria.ru/20221007/lukashenko-1822260748.html
Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход
Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход - РИА Новости, 07.10.2022
Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход
Не Россия и Белоруссия должны искать выход из сложившейся международной ситуации, а те, кто ее создал, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:36
2022-10-07T15:36
2022-10-07T15:36
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Не Россия и Белоруссия должны искать выход из сложившейся международной ситуации, а те, кто ее создал, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на неформальный саммит глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге.Журналисты спросили, какой выход видит белорусский лидер из сложившейся международной обстановки."А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки (выход – ред.), куда они зашли", – цитирует Лукашенко официальный сайт президента."Они ищут этот выход уже давно", - добавил он.
https://ria.ru/20221004/ssha-1821384952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, санкт-петербург, снг
В мире, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, СНГ
Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход
Президент Лукашенко: выход из тяжелой ситуации должны искать ее виновники, а не Россия