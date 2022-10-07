https://ria.ru/20221007/lukashenko-1822260748.html

Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход

Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход - РИА Новости, 07.10.2022

Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход

Не Россия и Белоруссия должны искать выход из сложившейся международной ситуации, а те, кто ее создал, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:36

2022-10-07T15:36

2022-10-07T15:36

в мире

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Не Россия и Белоруссия должны искать выход из сложившейся международной ситуации, а те, кто ее создал, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на неформальный саммит глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге.Журналисты спросили, какой выход видит белорусский лидер из сложившейся международной обстановки."А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки (выход – ред.), куда они зашли", – цитирует Лукашенко официальный сайт президента."Они ищут этот выход уже давно", - добавил он.

https://ria.ru/20221004/ssha-1821384952.html

https://ria.ru/20221007/oruzhie-1822250956.html

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Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, санкт-петербург, снг