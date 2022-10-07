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Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход - РИА Новости, 07.10.2022
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Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход
Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход - РИА Новости, 07.10.2022
Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход
Не Россия и Белоруссия должны искать выход из сложившейся международной ситуации, а те, кто ее создал, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:36
2022-10-07T15:36
в мире
александр лукашенко
россия
белоруссия
санкт-петербург
снг
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Не Россия и Белоруссия должны искать выход из сложившейся международной ситуации, а те, кто ее создал, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на неформальный саммит глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге.Журналисты спросили, какой выход видит белорусский лидер из сложившейся международной обстановки."А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки (выход – ред.), куда они зашли", – цитирует Лукашенко официальный сайт президента."Они ищут этот выход уже давно", - добавил он.
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в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, санкт-петербург, снг
В мире, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, СНГ
15:36 07.10.2022
 
Лукашенко призвал виновников тяжелой международной ситуации найти выход

Президент Лукашенко: выход из тяжелой ситуации должны искать ее виновники, а не Россия

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Не Россия и Белоруссия должны искать выход из сложившейся международной ситуации, а те, кто ее создал, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии на неформальный саммит глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Журналисты спросили, какой выход видит белорусский лидер из сложившейся международной обстановки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:38
Лукашенко назвал цели США на международной арене
"А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки (выход – ред.), куда они зашли", – цитирует Лукашенко официальный сайт президента.
"Они ищут этот выход уже давно", - добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
15:15
Лукашенко: Москва и Минск подумают над ответом на ядерную угрозу в Польше
 
В миреАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияСанкт-ПетербургСНГ
 
 
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