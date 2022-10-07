https://ria.ru/20221007/lnr-1822270370.html
Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России
Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России - РИА Новости, 07.10.2022
Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о начале слияния местных силовых структур с российской армией. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:05
2022-10-07T16:05
2022-10-07T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о начале слияния местных силовых структур с российской армией."Сегодня происходит то, чего мы все так долго ждали: слияние Народной милиции с Вооруженными силами Российской Федерации, переход под российские боевые знамена", — говорится в тексте поздравления Пасечника с годовщиной образования оборонного ведомства, опубликованном на его официальном сайте.Седьмого октября 2014 года указом главы ЛНР подразделения ополчения преобразованы в Народную милицию — оборонное ведомство, одной из задач которого значится сохранение территориальной целостности республики.Владимир Путин на этой неделе подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
https://ria.ru/20221007/sparta-1822238949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:05 07.10.2022 (обновлено: 17:15 07.10.2022)
Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России
Пасечник заявил о процессе слияния Народной милиции ЛНР с российской армией