https://ria.ru/20221007/lnr-1822270370.html

Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России

Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России - РИА Новости, 07.10.2022

Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о начале слияния местных силовых структур с российской армией. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:05

2022-10-07T16:05

2022-10-07T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о начале слияния местных силовых структур с российской армией."Сегодня происходит то, чего мы все так долго ждали: слияние Народной милиции с Вооруженными силами Российской Федерации, переход под российские боевые знамена", — говорится в тексте поздравления Пасечника с годовщиной образования оборонного ведомства, опубликованном на его официальном сайте.Седьмого октября 2014 года указом главы ЛНР подразделения ополчения преобразованы в Народную милицию — оборонное ведомство, одной из задач которого значится сохранение территориальной целостности республики.Владимир Путин на этой неделе подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://ria.ru/20221007/sparta-1822238949.html

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр